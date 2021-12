¡Uno menos en el campeón! Alianza Lima anunció su segunda baja para el 2022

Todo inicio tiene su final, y este le llegó a un futbolista del plantel campeón de Alianza Lima. Luego que se confirmara la salida del guardameta Steven Rivadeneyra, el equipo blanquiazul anunció su segunda baja de cara a lo que será la próxima temporada, en la que disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores.

A través de sus redes sociales, el elenco victoriano indicó que el defensor uruguayo Jonathan Lacerda no continuará el filas del actual campeón peruano. El club decidió no renovar al experimentado zaguero de 34 años, que fue pieza de recambio en los últimos partidos del torneo peruano.

“¡Gracias, Jonathan! Por tu entrega, tu profesionalismo, y por ponerle corazón en cada partido. ¡Esta siempre será tu casa! ¡Muchos éxitos!”, escribió el cuadro íntimo en su cuenta de Twitter, acompañado de una imagen del futbolista.

Foto: CapturaAlianza Lima/Twitter

Recordemos que Jonathan Lacerda llegó a Alianza Lima procedente del Salamanca de España, club con el que jugó en la tercera división de ese país.

Lacerda se puso a disposición

Previo a esta noticia, el futbolista uruguayo había declarado a RPP que se comunicó con el técnico Carlos Bustos para expresarle su deseo de renovar, situación que nunca sucedió.

“Sé que en el club están planificando el 2022 para que sea espectacular. Hablé con Carlos, como amigos, me puse a disposición porque me enamoré del club. Me encantaría quedarme, pero ojalá los jugadores que elijan sepan que hay que respetar al club (...) Si me voy, se van a llevar cinco hinchas más del club, que son toda mi familia”, manifestó en aquella oportunidad.