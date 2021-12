¡Fruto del esfuerzo! Mari, niñera de los hijos de Hernán Barcos, ya disfruta de su nueva casa

Llegó a Alianza Lima sin conocer a muchas personas; sin embargo, finalizó este 2021 siendo querido por la mayoría de peruanos, no solo por sus actuaciones dentro del campo, sino también fuera del terreno de juego. El delantero blanquiazul Hernán Barcos ha sido noticia debido a un gran detalle que tuvo con su niñera.

El atacante argentino y su esposa Giuli Cunha regalaron un departamento a Mari, quien trabaja con ellos cuidando a sus hijos. La pareja de esposos decidió obsequiar este inmueble, al enterarse de la historia de esta madre de familia de cuatro menores. De esta manera, la niñera abandonó su casa de madera para mudarse junto a sus pequeños.

Hernán Barcos regala casa niñera. Foto: Instagram

La esposa del goleador de Alianza Lima no dudó en retratar este gran momento. A través de su cuenta de Instagram, publicó una nueva foto de Mari en su nuevo hogar.

Foto: Instagram

Esposa de Hernán Barcos: “Ella merece ser reconocida”

Este detalle que fue obsequiado previo a la final ante Sporting Cristal, causó un sinnúmero de comentarios, tanto para los amantes del fútbol, como para los que no son cercanos al deporte rey. Precisamente, debido a los cientos de mensajes que han recibido, Giuli Cunha envió un mensaje a todos ellos.

“A los que llegaron ahora y están mandando mensajes lindos de cariño, muchas gracias. Fuimos sorprendidos con la repercusión al igual que nuestros familiares que no sabían porque no era nuestra intención”, escribió.

Asimismo, la esposa del atacante aliancista resaltó el esfuerzo de Mari para con sus hijos y señaló estar orgullosa de ella, por superar las adversidades que se le presentaron en el camino.

“Todo esto es mérito de Mari, quien nos conquistó con cuidado, confianza, cariño y amor a nuestros hijos. Ella pasó por innumerables dificultades y así es una persona de bien, fuerte, cariño y amable. ¡Ella merece ser reconocida! Tengo orgullo de ti como madre y mujer, y sabes de eso. Me gustaría responder a cada uno de los mensajes, pero no me da el tiempo. Muchas gracias a todos”, concluyó en su mensaje de Instagram.