Granada vs. Alavés: ¿en qué horario y canal ver en vivo el partido por Laliga Santander?

Granada vs. Alavés se enfrentan este viernes 3 de diciembre por la fecha 15 de Laliga Santander. El encuentro, que tendrá como escenario al estadio Los Cármenes, se podrá ver por ESPN 2 y Star+ desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). Los dueños de casa se ubican en el puesto 16, con 12 puntos. Su rival de hoy está solo un lugar más arriba, con 14 unidades .

¿Cómo llega Granada?

Los comandados por Robert Moreno no pasan por un buen presente. En sus últimas cinco presentaciones por este torneo, han conseguido dos derrotas, dos empates y una victoria. Para salir de la zona baja del tablero, están obligados a ganar este viernes.

¿Cómo llega Alavés?

Los dirigidos por Javier Calleja Revilla suman dos victorias, dos empates y una derrota. Un triunfo los podría meter en el puesto 12 del campeonato, dependiendo de los resultados de los demás equipos.

Granada vs. Alavés: ficha del partido

Partido Granada vs. Alavés ¿Cuándo juegan? Viernes 3 de diciembre ¿Dónde? estadio Los Cármenes ¿ A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star+

¿A qué hora juega Granada vs. Alavés?

Costa Rica: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Granada vs. Alavés?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil, Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN +

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga 1, M. LaLiga UHD, LaLiga TV (Bar).

¿Dónde ver Granada vs. Alavés EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Granada vs. Alavés por internet , puedes sintonizar la plataforma de streaming de Star Plus. Además, puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Granada vs. Alavés: alineaciones probables

Granada: Luis Maximiano; Carlos Neva, Raul Torrente, Luis Abram, Quini; Maxime Gonalons, Monchu, Antonio Flores Flores, Alberto Soro; Jorge Molina, Luis Suarez

Alavés: Fernando Pacheco; Victor Laguardia, Florian Lejeune, Javier Lopez, Martin Aguirregabiria; Toni Moya, Mamadou Loum; Edgar Mendez, Luis Rioja, Pere Pons; Joselu.

¿Dónde se jugará el partido Granada vs. Alavés?

El Granada vs. Alavés se disputará en el Estadio Los Cármenes, situado en el barrio Zaidín-Vergeles, de propiedad municipal. Es donde disputa sus partidos como local el Granada Club de Fútbol.