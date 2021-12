Zlatan sobre Mbappé: “Necesita un entorno más estructurado, como el del Real Madrid”

¿Seguirá su consejo? Las palabras de Zlatan Ibrahimovic siempre generan eco en el entorno deportivo y esta vez no fue la excepción, sobre todo porque se refirió a Kylian Mbappé. Para el experimentado delantero sueco, el joven futbolista del PSG debería buscar un club más estructurado, y dio como ejemplo a un equipo de LaLiga Santander.

“Le aconsejé a Mbappé que dejara el PSG. Necesita un entorno más estructurado, como el del Real Madrid. Pero luego le dije al presidente del PSG que no lo vendiera”, manifestó el jugador del AC Milan en diálogo con el medio Corriere della Sera.

Kylian Mbappé fue uno de los nominados al Balón de Oro 2021. Foto: @KMbappe

El goleador de 40 años conoce muy bien el balompié español, pues tuvo un breve paso por el FC Barcelona. En la entrevista se animó a recordar su estadía en el conjunto catalán. Volvió a referirse sobre su relación con ‘Pep’ Guardiola y su forma de entrenar.

“Guardiola nunca me entendió. Quería programar todo lo que yo tenía que hacer. Quería hacer jugadas de instinto, pero luego pensaba en lo que quería él y cambiaba. De esa manera, pensaba demasiado”, afirmó Ibrahimovic.

A su vez, precisó cómo se dio su salida del conjunto blaugrana. “A Guardiola no les gustan los jugadores con carácter. Yo me había convertido en un problema y, como él no podía resolverlo, lo resolví yo yéndome”, sentenció.

Zlatan Ibrahimovic jugó junto con Lionel Messi en el elenco culé durante la temporada 2010-2011. En dicha campaña logró anotar 16 goles y un año después partió hacia el AC Milan de la Serie A.