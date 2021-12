¿Serán para Zambrano? Exjugador de Boca lanza duras críticas contra jugadores xeneizes

Boca Juniors vive momentos complicados. El cuadro xeneize se encuentra muy cerca de no clasificar a la Libertadores 2022. En los últimos días se ha sumado un nuevo problema a la irregularidad futbolística azul y oro: presuntos actos de indisciplina. Cristian Traverso, ex jugador de Boca, opinó al respecto.

A través del programa Superfútbol de TyC Sports, el exdefensa criticó duramente a los jugadores vinculados a indisciplinas y que por dicho motivo no fueron considerados para el último duelo ante Newell’s Old Boys. Uno de los involucrados sería el peruano Carlos Zambrano.

“Yo no soy quién para juzgar a nadie pero hay momentos. Se cag... en Boca . Se los dije hace un montón y se cag... también los que no toman las decisiones que tendrían que haber tomado hace tiempo”, expresó el zaguero que supo ganar dos Libertadores y una Intercontinental con los auriazules.

El exfutbolista siguió disparando. “Entiendo que la vida pasa una sola vez pero Boca también pasa una sola vez. A uno de esos tres (Cardona, Villa y Zambrano) le dieron más oportunidades. No van a ser responsables nunca ”, apuntó.

Sin embargo los futbolistas no fueron los únicos a los que le cayeron las críticas de Traverso. El ex defensor también atribuye responsabilidad a la parte dirigencial del club boquense. “Son todos responsables, pero no voy a decir más cosas porque me voy a calentar”, concluyó.