Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO: horario y canal para seguir el duelo por LaLiga

Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO se medirán HOY, miércoles 1 de diciembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) por el duelo pendiente de la novena jornada de la Liga Santander. El compromiso tendrá como escenario el Estadio Santiago Bernabéu y contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO a través de la señal de ESPN 2 y Star Plus vía streaming. Asimismo, puedes sintonizar el encuentro en La República Deportes, donde encontrarás el minuto a minuto en vivo con todas las incidencias y los goles del partido.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Athletic Bilbao ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 1 de diciembre ¿Dónde? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿A qué hora? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? ESPN 2, Star Plus

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: la previa

Momento de ampliar la ventaja. Real Madrid tendrá la gran oportunidad de afianzarse como único líder de LaLiga Santander a pocas semanas de culminar el año. Para ello, el conjunto de Vinicius Junior tendrá que superar a un duro rival como local.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti vienen de lograr un agónico triunfo ante Sevilla, con un golazo del atacante brasileño, y lograron sacarle un diferencia de cuatro puntos al Atlético de Madrid, su más cercano perseguidor.

Lo apretado del calendario es un factor a considerar para el cuadro merengue. Por esta razón, el técnico italiano decidió darle descanso a los jugadores David Alaba, Rodrygo y Eden Hazard. Además, Luka Modric estaría en el banco de suplentes para evitar una sobrecarga.

Por su parte, el conjunto vasco necesita sumar de a tres para seguir en la pelea por las plazas a las competiciones europeas. En su última presentación igualaron de locales 2-2 ante el Granada y se ubican en la octava casilla con 20 unidades.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Athletic Bilbao?

En territorio peruano, el duelo Real Madrid vs. Athletic Bilbao iniciará a las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo desde otros países del extranjero.

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs. Athletic Bilbao?

En Sudamérica, el canal que tendrá a su cargo la transmisión por TV del Real Madrid vs. Athletic Bilbao será ESPN 2.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Athletic Bilbao por internet ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Real Madrid vs. Athletic Bilbao por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Kroos; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Athletic: Unai Simón; Lekue, Nuñez, Yeray, Balenziaga: Nico Williams, Vencedor, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Athletic Bilbao?

El cotejo entre Real Madrid vs. Athletic Bilbao se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España. El recinto tiene una capacidad máxima de 81.044 espectadores.

