PSG vs. Niza EN VIVO HOY: horario y canales para ver el partido de la Ligue 1, con Lionel Messi

PSG vs. Niza EN VIVO se enfrentan en el estadio Parque de los Príncipes a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) por la jornada 16 de la Ligue 1 2021-22. El encuentro se podrá ver por la señal de ESPN, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, marcador actualizado minuto a minuto y videos de los goles, a través de La República Deportes.

PSG vs Niza: ficha del partido

Partido PSG vs Niza ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 1 de diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Parque de los Príncipes ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan PSG vs Niza?

En territorio peruano, podrás seguir el cotejo PSG vs. Niza a partir de las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si te ubicas en otro país de la región.

Costa Rica: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

PSG, cómodo puntero de la Ligue 1, sale a estirar su ventaja en casa frente al Niza, uno de sus escoltas en el torneo. El conjunto parisino tiene 40 puntos en la tabla de posiciones y le lleva 14 a su rival de turno, que se ubica en la tercera casilla.

En la jornada previa, el elenco parisino remontó el duelo por 3-1 en su visita al Saint-Étienne. La figura del cotejo fue Lionel Messi, quien se lució con tres asistencias, aunque la victoria tuvo como costo la terrible lesión de Neymar, quien se torció el tobillo y será baja entre seis a ocho semanas.

El equipo de las Águilas, por su parte, cayó por la mínima contra Metz y perdió la chance de llegar al segundo puesto. El club nizardo, de momento, se mantiene como dueño del último cupo que da la clasificación a la Champions League.

PSG y Niza se enfrentaron a inicios de año, choque que dejó como resultado el triunfo de los dirigidos por Mauricio Pochettino. En cuanto al historial reciente, los del sur de Francia no le ganan a los capitalinos desde el 2017.

Posibles formaciones de PSG vs Niza

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Juan Bernat; Idrissa Gueye, Danilo Pereira y Rafinha o Leandro Paredes; Ángel Di María, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Nice: Walter Benítez; Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim, Melvin Bard; Calvin Stengs, Mario Lemina, Pablo Rosario, Justin Kluivert; Andy Delort y Amine Gouiri.

¿Qué canal transmite PSG vs Niza?

En Sudamérica, el canal encargado de televisar el encuentro PSG vs. Niza será ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: ESPN 2

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

España: Twitch Ibai, Esport 3, TVG2.

¿Cómo seguir PSG vs Niza ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. Niza por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno, también puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes,

¿Dónde juegan PSG vs Niza?

El escenario que acogerá el enfrentamiento PSG vs. Niza será el Estadio Parque de los Príncipes, recinto deportivo propiedad del club Paris Saint-Germain.

PUEDES VER: Organizador de Mundial Qatar 2022 pide evitar muestras públicas de afecto entre homosexuales

Historial reciente de PSG vs Niza

PSG 2-1 Niza | 13.02.21

Niza 0-3 PSG | 20.09.20

Niza 1-4 PSG | 18.10.19

PSG 1-1 Niza | 04.05.19

Niza 0-3 PSG | 29.09.18.

PSG vs. Nice: los pagos de las casas de apuestas

Gana PSG Empate Gana Nice Betsson 1.40 4.90 7.35 Inkabet 1.40 5.00 7.25 Doradobet 1.40 5.00 8.00 Meridianbet 1.44 4.87 6.76 Te apuesto 1.36 4.70 6.60

PSG vs. Nice: tabla de posiciones de la liga francesa