¡Se queda en la MLS! Raúl Ruidíaz jugará una temporada más en el Seattle Sounders

Su nombre venía siendo voceado en la Liga MX, en clubes como América y Cruz Azul; sin embargo, el Seattle Sounders terminó dando la sorpresa y amplió su contrato hasta el 2022. El delantero peruano Raúl Ruidíaz vestirá por una temporada más la camiseta del equipo estadounidense, que fue eliminado de los play-offs de la Copa MLS ante el Real Salt Lake.

A través de su página web, los Sounders informaron que ejercieron la opción de extender por un año más los contratos de siete jugadores, entre ellos el del exfutbolista de Universitario de Deportes.

“Seattle Sounders FC anunció hoy que está ejerciendo las opciones de contrato de 2022 de varios jugadores, poniendo en la lista del club en 19 futbolistas contratados de cara a la próxima temporada”, se lee en el comunicado.

Ruidíaz jugó en el fútbol extranjero para los clubes Universidad de Chile, Coritiba, Morelia y Seattle Sounders. Foto: La República

PUEDES VER: Alexander Callens jugará la final de la Conferencia Este de MLS con New York City

De esta manera, la ‘Pulga’ jugará todo el 2022 en la Major League Soccer y será uno de los tres delanteros del Seattle Sounders, el cual está conformado por Jordan Morris y Alfonso Ocampo-Chavez.

Recordemos que en la Liga de Estados Unidos se acostumbra a agregar un año más de contrato, pese a que el futbolista decida no quedarse. En este caso, el conjunto verde le comunicó al delantero de la selección peruana que usaría esta opción y ambas partes firmaron.

Raúl Ruidíaz se había despedido

Hace una semana, Raúl Ruidíaz había usado sus redes sociales para despedirse del club estadounidense y agradecer a toda la hinchada por todo el cariño brindado desde su llegada, en el 2018, procedente del Monarcas Morelia de México.