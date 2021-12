Ligue 1 de Francia 2021-22 EN VIVO: revisa la tabla de posiciones, fixture y resultados de los partidos de la jornada 16

El PSG es el líder absoluto de la Ligue 1 de Francia. Con jugadores de la talla de Messi, Neymar y Mbappé, los parisinos no ven por ahora el riego de perder el liderazgo de este campeonato, y ya están concentrados en el próximo reto: vencer al Niza en el estadio Parque de los Príncipes. No obstante, ellos no son los únicos jugadores de esta competencia: tenemos al peruano Miguel Trauco en el Saint-Etienné, que se enfrenta hoy con los del Stade Brestois.

Fixture Ligue 1 jornada 16

Los partidos que vendrán próximamente en la Ligue 1 son los que se pueden apreciar a continuación:

Tabla de posiciones Ligue 1

Los equipos que lideran el campeonato francés son los siguientes:

Goleadores de Ligue 1

Jonathan David - Lille (10 goles)

Laborde - Rennes (9 goles)

Amine Gouiri - Niza (8 goles)

Ben Yeder - Mónaco (8 goles)

Blas - Nantes (7 goles)

Delort - Niza (7 goles)

Kylian Mbappé - PSG (7 goles)

¿Qué canales transmiten Ligue 1?

La Ligue 1 de Francia se podrá ver en Europa por medio del canal Movistar Liga de Campeones, que está disponible en Movistar y Orange. Lo propio sucederá por el canal Vamos.

Además, en Sudamérica el canal encargado de transmitir la Liga de Francia será ESPN. Para ver este canal, sintoniza estas señales:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom). Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal). Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

621 SD y 1621 HD (DirecTV). Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite). Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR). Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT). Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital). Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

63 SD y 124 HD (Claro TV). Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver los partidos de Ligue 1 ONLINE GRATIS?

Si no tienes las herramientas para poder ver los encuentros en señal abierta, tienes la posibilidad de seguir EN DIRECTO todas las incidencias y sucesos de los mismos a través de La República Deportes.