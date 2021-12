¿Cómo se deberían reforzar Alianza Lima, Cristal y Universitario para la Copa Libertadores 2022?

La última vez que Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes jugaron juntos en una Libertadores fue en 2011. Aquel año fue también la última vez que más de un club peruano clasificó a octavos de final del mencionado certamen.

Exactamente una década después, estos tres equipos esperan realizar una campaña decorosa y, sobre todo, poder competir en el torneo continental . La tarea no es fácil debido a la enorme distancia que sacaron los equipos brasileños sobre el resto. Sin embargo eso no quita que cualquier equipo pueda brindar un buen espectáculo en los encuentros.

Alianza Lima: saldar la deuda de una vez por todas

Entre los tres clubes mencionados, el que peor la ha pasado en la Libertadores es el conjunto blanquiazul. El elenco victoriano no gana en el torneo desde el 13 de marzo de 2012 cuando derrotaron por la mínima diferencia a Nacional de Montevideo.

Por si fuera poco, los blanquiazules solo sumaron un punto en las ediciones 2018, 2019 y 2020. Para que los victorianos puedan dejar atrás esta pesadilla, la dirigencia debe de enfocarse en mantener la base del plantel que campeonó la Liga 1 2021 y reforzar cuidadosamente los puntos débiles del equipo.

Experiencia. Carlos Bustos ha dirigido en tres países: Argentina, México y Perú. Destacó con Dorados, Morelia y Alianza Lima. Foto: difusión

Ante la salida de Steven Rivadeneyra, Alianza Lima debería contratar un portero que le pelee el puesto a Ángelo Campos. En defensa debería sumar nombres y variantes. Oslimg Mora y Ricardo Lagos resaltaron la última temporada, pero no hay quién pueda suplirlos ante una eventual suspensión o lesión.

La zaga central de Alianza, si bien fue una de las más seguras, es poco experimentada a nivel internacional. Se habla de Christian Ramos o Gabriel Achilier, cualquiera sería una opción que sumará experiencia a una defensa liderada claramente por Pablo Míguez.

En la volante no sobra la experiencia, así que los victorianos deberían contratar uno o más jugadores que puedan complementar al capitán Josepmir Ballón. Además, deberían sumar posibilidades por las bandas, pues quedó demostrado que Edgar Benítez no es el mismo de hace algunos años.

Ballón fue el capitán de Alianza Lima en el 2021. Foto: Liga 1.

En la delantera, Jefferson Farfán, según palabras del preparador físico de la selección peruana, no está para jugar los 90 minutos. Por lo tanto, el ataque no podría recaer solo en Hernán Barcos y Wilmer Aguirre. Ambos han demostrado su vigencia y categoría en el fútbol local, pero es muy probable que no se den abasto afuera.

Sporting Cristal: corregir errores del pasado

Si algo ha caracterizado a Cristal en sus últimas dos campañas de Libertadores, es que los cerveceros tuvieron -a comparación de los demás representantes peruanos- el grupo más accesible. Sin embargo, no clasificaron a octavos de la Libertadores.

En dichas temporadas, los celestes dejaron partir a sus elementos más importantes y los refuerzos que trajo no estuvieron a la medida de los que se fueron. El punto más vulnerable de Cristal es la defensa, desde hace algunos años. Alejandro González no fue la solución esperada y el rendimiento de Omar Merlo decae con el pasar de los años.

Omar Merlo llegó a Sporting Cristal para la temporada 2018. Foto: Liga 1

En la volante es donde Roberto Mosquera tiene más variantes. No obstante, hace falta un volante de contención que asuma el liderazgo dejado por Jorge Cazulo en 2020 y contagie a sus compañeros cuando la situación sea adversa. El mediocampo celeste tiene muy pocos jugadores de marca con experiencia.

En el ataque, se extraña a Emanuel Herrera, pues Marcos Riquelme no fue la solución a su partida. Las lesiones y la irregularidad de los atacantes por banda es algo que adoleció la hincha rimense en la última campaña copera.

Universitario: el que más tiene que ganar

A los merengues les conviene avanzar de fase por la inyección económica que eso significaría. En este 2022 empezarán desde la Fase 3 del torneo. Bajo esa premisa, son lo que mejor deberían reforzarse. Es sabida la austeridad crema para afrontar la siguiente temporada, pero los merengues ya demostraron que con poco pueden competir.

Si bien su última campaña fue irregular, la escuadra estudiantil pudo sacar algunos resultados rescatables . La dirigencia ya anunció que solo les queda traer un defensa, un volante y un atacante. En la zaga central deberían sumar un hombre de experiencia que pueda competir por el puesto con Nelinho Quina o Federico Alonso. La distancia entre estos dos con sus suplentes en las temporadas anteriores era notoria.

Nelinho Quina llegó a la U en 2020. Foto: @LigaFutProf/Twitter

Si este jugador pudiera jugar como lateral derecho sería muy beneficioso, pues en el plantel no hay un suplente natural para Aldo Corzo. En la volante deberían apostar por la regularidad. Este año ni Alfageme, Guarderas, Murrugarra y Barreto tuvieron un rendimiento parejo. Por ello, deberían apostar por un líder que pueda ser indiscutible en el mediocampo.

En ataque un nombre más, ya sea por derecha por izquierda o de centrodelantero, no caería mal. No hay alternativas que tengan el nivel de Luis Urruti, Alberto Quintero y Álex Valera. Si la U desea competir a nivel internacional debería sumarle, como mínimo, una variante a cualquiera de estos jugadores.