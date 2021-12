Claudio Puelles sobre su rival en UFC: “Si Gruetzemacher pelea técnico, no creo que me alcance”

A menos de tres días para su quinta pelea en la UFC, el peleador Claudio Puelles se encuentra optimista de cara a su enfrentamiento ante Chris Gruetzemacher. ‘El Niño’ es el único peruano, rama masculina, que se encuentra bajo contrato en el circuito mundial. La pelea es este sábado 4 de noviembre a las 7.00 p. m. (hora peruana).

El talentoso luchador de 25 años conversó en exclusiva para La República Deportes y nos contó cómo empezó su gusto por este deporte. “Cuando tenía 13 años, me llevaron a ver una pelea de boxeo y me gustó. Me mudé con mi papá a EE. UU. y me metí a una academia. Vi como los peleadores amateurs eran muy dedicados, me sorprendió mucho. Ahí se me metió la idea de ser peleador, a los 15 años. Al año siguiente, tuve mi primera pelea, me empecé a preparar en todos los sentidos, a ser profesional” , indicó.

Ingreso a la UFC

Claudio empezó a pelear muy joven y rápidamente destacó. Ganó varias contiendas en suelo peruano y decidió ir a probar suerte al famoso reality Ultimate Fighter Latinoamérica. “En el 2015, se abrió un casting para el Ultimate Fighter Latinoamérica 3 y fui a Argentina a postular, quedé seleccionado. Dentro del programa, logré ganar mis tres peleas y clasifiqué a la final. Una vez que estás en la final, te dan un contrato para la UFC. Desde ese año, estoy en el circuito mundial”, detalló.

‘El Niño’ lleva cuatro peleas en el circuito mundial: 1 derrota y 3 victorias de forma consecutiva. Su registro total es de 11 victorias y solo 2 derrotas. Ha vencido cinco veces por sumisión y en dos oportunidades por K.O.

Estadísticas de Claudio Puelles. Fuente: Captura ESPN

“Estoy enfocado porque quiero ampliar mi racha, tengo muchos objetivos y ganar esta pelea me colocará en buena posición dentro de la compañía. Ese es mi plan, finalizar bien la pelea del sábado”, aseguró el peso ligero peruano.

Chris Gruetzemacher: rival de Claudio Puelles

Puelles tiene bien estudiado a su rival. Junto a su equipo de trabajo ya han definido cuál será la estrategia a ejecutar el día sábado: “Sé que es un peleador no tan técnico, más aguantador o recio. Ya sé cuál es mi estrategia, sé cuál es mi trabajo y sé lo que eventualmente hará. Tiene buen cardio. Si pelea técnico, no creo que me alcance” , manifestó.

Mayor fortaleza de ‘El Niño’

Sobre su punto fuerte en la jaula, el peruano dijo que se siente más cómodo peleando en el suelo. “Mi mayor fortaleza técnicamente sería el ‘grappling’ (lucha de agarre). Hoy en día, me he ido fortaleciendo en todo, siento que soy un peleador inteligente, sé cuándo estoy ganando. Saber analizar en el momento del combate es algo que me caracteriza”, explicó.

Fue un golpe duro la pandemia

Claudio se refirió a cómo le chocó el encierro y no pelear durante más de un año en el circuito mundial. “Me afectó tanto física como emocionalmente. Empecé a entrenar solo en mi casa, con algunos amigos a escondidas. Me frustraba no saber cuándo iba a competir. Finalmente, logré venir a Florida y tengo dos peleas para cerrar el año”.

Respecto a su equipo de trabajo, el peleador mencionó que cada vez suma a más profesionales y eso influye positivamente en su preparación para cada lucha: “Mudarme aquí fue lo mejor que hice por mi carrera. En Perú, sentía que me estancaba porque no encontraba un campamento completo de MMA. En Estados Unidos, sí lo encontré; incluso un preparador físico, fisioterapeuta y un coach de natación. Me he ido desarrollando aún más como atleta”, sostuvo.

Una gran anécdota

“Venía invicto (5-0) y me empecé a relajar porque me empezaron a pagar. Me sentía invencible en Perú y mi entrenador me puso a un peleador veterano que venía de una racha de 8 victorias consecutivas ante peleadores duros. Me entero de esta pelea a falta de tres semanas y dije: “No pasa nada, yo le voy a ganar, ya está viejo y yo tengo todo por delante, ya está acabado”. Llegó la pelea y me ganó por puntos. Me quedé muy picón porque no me había hecho daño. Ahí aprendí a no confiarme ni dormirme en mis laureles” , explicó Puelles sobre la lección que tuvo antes de ingresar a la UFC.

Finalmente, Claudio expresó su objetivo para este fin de semana. “Me gustaría acabar esta pelea por sumisión el sábado. Todo lo que es grapping siempre me ha gustado. Vamos por una victoria este sábado”, concluyó.