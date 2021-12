Carlos Bustos: el capitán del barco llamado Alianza Lima

Por: Mariano López V.

Por más que uno quiera, no hay manera de tapar el sol con un dedo. El desempeño de Alianza —flamante campeón de la Liga 1— en sus últimas cinco participaciones en la Copa Libertadores ha sido pobre, muy pobre. Más allá de las abismales y ya conocidas diferencias económicas y deportivas entre el fútbol peruano y gran parte del continente sudamericano, los blanquiazules no han podido ganar un partido en dicho certamen desde marzo del 2012, cuando derrotaron 1-0 a Nacional de Uruguay. El próximo año, Carlos Bustos intentará cambiar la historia.

Y es que el argentino ya demostró que con trabajo y compromiso todo es posible. Esa misma receta, que tan bien le funcionó a lo largo de esta complicada temporada, volverá a ser aplicada en el torneo de clubes más prestigioso de este lado del mundo. “Vamos a afrontar la Copa Libertadores con mucha hidalguía y sabiendo que enfrentaremos a los mejores del continente. Evidentemente hay un interés de todos por hacer una buena Copa”, señaló el técnico, quien, a falta de una firma, tiene todo acordado para continuar un año más en el club. “Primero tenemos que ver cómo se da la Copa. Luego de que se jueguen las fases previas, en marzo se dará el sorteo de los equipos que conformarán los grupos. Vamos a esperar ese momento para saber los rivales, pero la conformación y el trabajo van a continuar en este tiempo de preparación”, añadió.

Pese a que levantó el título nacional el fin de semana pasado, Bustos ya planifica lo que será el inicio del 2022 para Alianza. “Existía la posibilidad de jugar algunos amistosos en el exterior, pero todavía estamos resolviendo cuándo empezaremos la pretemporada. El tiempo es demasiado corto. Necesitamos empezar a trabajar medianamente rápido. Tenemos entendido que el torneo inicia el 14 de enero y luego de la segunda fecha habría un receso por Eliminatorias, que aprovecharíamos”, afirmó Bustos.

La última participación de Alianza Lima en Copa fue el pasado 2020. Apenas consiguió un empate. Foto: AFP.

¿El espectáculo?

Respecto al estilo de juego que su equipo puso en práctica esta temporada, el ex San Martín y Melgar confesó que esta versión de Alianza “quizás no fue la más linda desde lo estético, pero sí la más efectiva en cuanto al resultado”. “El equipo sacó más del 70% de los puntos. Hoy el fútbol es de rendimientos. Me gusta que mis equipos procuren el resultado”, dijo el nacido en Córdoba, Argentina, en su última conferencia de prensa del año.

Se mueve el mercado