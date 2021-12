Lacerda tras salir campeón: “No tenía idea de que Alianza Lima era tan grande”

Llegó a inicios de año procedente del Salamanca CF de la cuarta división de la liga española y finalizó la temporada saliendo campeón de la Liga 1 Betsson. El defensor uruguayo Jonathan Lacerda cerró de gran manera el 2021 al alcanzar el título con Alianza Lima, tras vencer en la final a Sporting Cristal.

Precisamente, el futbolista de 34 años se mostró emocionado por este logro conseguido y recordó algunas anécdotas que vivió junto con su familia, cuando llegaron al cuadro blanquiazul.

“Estos días son días de reflexión, de mucho sentimiento porque empecé a recordar cosas que fueron pasando. Algo que nos ha marcado es que no teníamos idea de que Alianza Lima era tan grande, nos sorprendimos gratamente a nivel familiar”, declaró a RPP.

Alianza Lima es el campeón 2021 y jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Foto: Twitter Liga de Fútbol Profesional

Asimismo, el futbolista uruguayo comparó a la escuadra íntima con el Peñarol, club del cual es hincha desde muy pequeño.

“Yo soy hincha de Peñarol. Crecí viendo a Pablo Bengoechea y comparo un poco a Alianza Lima con ese equipo, porque es de pueblo, de gente trabajadora. Valoro al hincha que ahorra sol a sol para apoyar al equipo, las tradiciones que tiene y el arraigo”, sostuvo.

Renovación con Alianza Lima en duda

Por otra parte, Jonathan Lacerda fue consultado por su continuidad en la próxima temporada en el conjunto blanquiazul. El defensor señaló que ha conversado con el técnico Carlos Bustos y le ha expresado su deseo de renovar.

“Sé que en el club están planificando el 2022 para que sea espectacular. Hablé con Carlos como amigos, me puse a disposición porque me enamoré del club. Me encantaría quedarme, pero ojalá los jugadores que elijan sepan que hay que respetar al club (...) Si me voy de club, se van a llevar cinco hinchas más del club que son toda mi familia”, manifestó.