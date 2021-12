Edhu Oliva sobre su rendimiento con Alianza Lima: Las veces que he ingresado di lo mejor de mí

Buscará más oportunidades. Cuando Edhu Oliva llegó a Alianza Lima, el club atravesaba un momento complicado y la consigna era ganar la segunda división. Tras el fallo del TAS, Carlos Bustos tuvo que replantear algunas cosas y definir al equipo que disputaría la Liga 1 Betsson. Si bien no pudo consolidarse como titular, el mediocampista alternó en algunos partidos y resaltó la experiencia de sus compañeros para lograr el campeonato.

“El equipo estaba comprometido, creo que eso nos ayudó a poder lograr el título. Estoy muy agradecido con los jugadores de experiencia como Hernán Barcos, Josepmir Ballón, Jefferson Farfán y Pablo Míguez, siempre han tenido buena onda y eso hace fuerte al grupo, y eso se notó en el campo”, manifestó el mediocampista en una entrevista con Radio Ovación.

Edhu Oliva levantó su primer título como profesional con Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Recordemos que el futbolista de 25 años fue dirigido por Bustos en San Martín y todavía mantiene un año de contrato con los blanquiazules . Si bien ya compartió equipo con el técnico argentino, espera contar con más minutos el próximo año.

“A pesar de conocer al ‘profe’, en lo personal no tuve mucha continuidad, pero las veces que he ingresado he podido dar lo mejor de mí. Espero el próximo año poder darle al equipo un poco más y consolidarme”, añadió.

Cabe resaltar que el conjunto de La Victoria tendrá poco tiempo para planificar la pretemporada, pues, hace unos días, se dio a conocer que el torneo local iniciará el 14 de enero. Asimismo, el cuadro íntimo participará en la Copa Libertadores y buscará sumar algunos refuerzos. Uno de los nombres que estaría en carpeta es el de Raziel García.