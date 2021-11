Gareca: “La única posibilidad de que no renovara con Perú es que tuviera algo concreto con Argentina”

Lo pensó, pero nunca recibió el llamado. El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, se refirió sobre la posibilidad que tuvo de dirigir a Argentina, luego que finalizara su contrato con la Bicolor, tras el Mundial de Rusia 2018. El estratega argentino señaló que, tras la cita mundialista, la única posibilidad de no renovar contrato con la Bicolor, era si llegaba una oferta oficial de la Albiceleste.

“La única posibilidad que yo no renovara con Perú es que tuviera posibilidades concretas con la selección Argentina sino yo estaba muy cómodo en Perú”, manifestó en el programa F360 de ESPN.

El ‘Tigre’ precisó que tras finalizar su contrato con la Blanquirroja, pidió un mes para pensar acerca de su futuro, entre ellos, dirigir a la selección argentina.

“Le pedí un mes. Primero no tuve ningún llamado (dirigencia argentina) y luego escuché a ustedes (medios argentinos) para saber que pasaba, a donde iba la cosa, y me di cuanta que había una confusión”, comentó.

Ricardo Gareca busca clasificar a su segundo mundial consecutivo con la selección peruana. Foto: EFE.

Ricardo Gareca agradecido con selección peruana

En esta misma línea, Ricardo Gareca agradeció el respaldo que le brindó y sigue dando la dirigencia peruana, pese a los malos momentos que se dio en su momento.

“Tuve respaldo en los momentos muy complicados, cuando no ganaba. Los dirigentes me respaldaron, Juan Carlos Oblitas me respaldó. Estamos súper agradecidos con Perú en ese aspecto. Ahora me respaldaron muy bien, cuando estábamos penúltimos en las eliminatorias”, concluyó.

Recordemos que la selección peruana marcha en la quinta posición de las Eliminatorias Qatar 2022, con 17 puntos. En la próxima fecha, la Bicolor visitará a Colombia, que es cuarto con el mismo puntaje, pero con mejor diferencia de goles.