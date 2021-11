Ricardo Gareca elogió a Diego Armando Maradona: “Era un monstruo”

Ricardo Gareca charló este martes 30 de noviembre en el programa ESPNF360 y contó varios pasajes de su vida. Entre los temas que conversó fue sobre la convivencia dentro de la selección peruana y el cariño de los hinchas de Perú. Además, se expresó sobre el deseo que tuvo de dirigir a Argentina. No obstante, se pronunció sobre Diego Armando Maradona y tuvo palabras de reconocimiento para el ‘Pelusa’

“Fue emocional y fuerte verlo a él (Maradona). Lo que yo le vi hacer a Diego en los entrenamientos más que nada, en la cancha era un monstruo, me llamaba la atención era que nunca se ataba los botines. Hacía toda la práctica de entrenamiento de esa manera”, dijo Ricardo Gareca cuando llegó a Boca Juniors.

Asimismo, el entrenador de la selección peruana recordó que Maradona lo recibió de la mejor manera dentro del vestuario del cuadro Xeneize.

“La manera en como me recibió. No se si fue una cuestión de piel pero me llevó a su lado para que yo estuviera con él”, agregó el ‘Tigre’ en la entrevista de ESPNF360.

Por otro lado, Gareca se refirió sobre los partidos de fútbol que jugó al lado de Maradona, y reconoció que el ‘Pelusa’ siempre lo buscaba para darle los pases de gol.

“Él me buscaba. Mi época en Boca Juniors me costó y la gente estaba impaciente. Diego me mandaba la pelota adelante y si yo no llegaba, me llamaba la atención. Fue un momento complicado pero él me asistía bien”, mencionó Ricardo Gareca.