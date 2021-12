¡Puro esfuerzo! Paolo Guerrero y su mensaje de superación: “Sin dolor, no se gana”

¡Fuerza, capitán! La última vez que Paolo Guerrero jugó con la selección peruana fue ante Chile por las Eliminatorias Qatar 2022 en octubre. Luego de eso, el ‘9′ fue desconvocado por sufrir una lesión en los tendones de su rodilla derecha; debido a eso, el ‘Depredador’ ha estado recuperándose para volver a su mejor estado.

El capitán de la Blanquirroja ya se encuentra mejor; no está al cien por ciento, pero ya entrena con mayor normalidad. A través de su cuenta de Instagram, el delantero compartió algunas fotos de sus ejercicios y lo acompañó con el siguiente mensaje: “No pain, no gain” , que se traduce en “sin dolor, no se gana”.

Paolo Guerrero entrena en la Videna. Foto: Instagram

Después de resolver su contrato con Internacional de Porto Alegre, Guerrero no tiene club; sin embargo, entrena en la Villa Deportiva Nacional (Videna), al igual que lo hizo Jefferson Farfán cuando estuvo de bajas durante varios meses.

¿Paolo Guerrero irá a Alianza Lima?