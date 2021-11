Juan Carlos Oblitas: “Boca Juniors mandó al médico y a Bermúdez a ver a Paolo Guerrero”

Paolo Guerrero fue vinculado con Boca Juniors hace algunos días por la posibilidad de que se convierta en refuerzo del equipo argentino. Sin embargo, la prensa de Argentina informó que su llegada había quedado descartada. Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la selección peruana, habló al respecto sobre este tema.

En una entrevista para el programa radial Fútbol como cancha, reveló que Boca Juniors mandó a un par de emisarios para reunirse con el ‘Depredador’.

“ Boca Juniors, al ser un club serio, creo que no iba a venir solo el médico del club a ver a Paolo Guerrero, entonces envió a un directivo (Bermúdez) con él. Imagino que ha sido de esa manera ”, declaró Oblitas.

Asimismo, el ‘Ciego’ de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) detalló que Guerrero fue quien acordó la reunión con el ‘Patrón’ Bermúdez, dirigente de Boca Juniors.

“La reunión del ‘Patrón’ Bermúdez la pactó Paolo Guerrero, fue un tema personal de él. Él conversó con Néstor Bonillo sobre médicos que lo pudieran ver y Néstor le comentó sobre el doctor de Boca Juniors. Estuvieron en Videna”, agregó.

Oblitas no cree que Paolo Guerrero juegue los partidos de enero y febrero de las Eliminatorias Qatar 2022

Juan Carlos Oblitas también habló sobre los partidos que la selección peruana afrontará en enero y febrero, y piensa que Paolo Guerrero no estará disponible para esos encuentros. Sin embargo, señaló que el preparador físico de la Bicolor confía en que el ‘Depredador’ estará disponible.