Oblitas sobre posibilidades de Reynoso en selección: “Nunca hubo absolutamente nada”

Luego de dos semanas de lograr el objetivo en la fecha doble de noviembre por las Eliminatorias Qatar 2022, Juan Carlos Oblitas habló sobre la continuidad de Ricardo Gareca y el rumor de que desde la Federación Peruana de fútbol (FPF) se habían comunicado con Juan Máximo Reynoso cuando la selección peruana no conseguía resultados positivos.

El director deportivo de la FPF habló con RPP y tildó de desatinado a la persona que dijo que Reynoso estaba en conversaciones con la FPF. “Es una irresponsabilidad de la persona que dijo eso. Yo conozco muy bien a Juan Reynoso y él es incapaz de tocar un tema de esa naturaleza con un periodista. Hablé con él y estaba muy incómodo”, indicó.

“Juan Reynoso es un tipo correcto y él no entra en ese tipo de suspicacias. Nunca hubo absolutamente nada al respecto. Juan prefirió ni tocar el tema y quedó ahí”, agregó el exentrenador de la Blanquirroja.

Por otro lado, se refirió sobre la continuidad del ‘Tigre’ en el banco de la Blanquirroja. “Si yo tuviera la potestad de hacerlo, quisiera que Ricardo Gareca se quede cuatro o cinco años más. Pero ni yo ni Ricardo nos queremos adelantar. Tanto su contrato como el mío acaban al término de este proceso eliminatorio”, dijo.

Finalmente, el ‘Tigre’ Gareca declaró en el programa F360 de ESPN cuál sería la condición para que no continúe en el banco de la Bicolor. “La única posibilidad de que yo no renovara con Perú es que tuviera posibilidades concretas con la selección argentina; si no, yo estaba muy cómodo en Perú”, sostuvo.