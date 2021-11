Vinicius sobre Real Madrid: “Siempre fue mi sueño; los niños en Brasil sueñan con jugar aquí”

A mediados del 2018, con apenas 18 años, Vinicius Júnior dejó Brasil para viajar a España y fichar por el 13 veces campeón de la Champions League: Real Madrid. Desde aquella vez, el joven futbolista brasileño demostró su buen juego, convirtiéndose -en la actualidad- en uno de los mejores del plantel.

Precisamente, el exfutbolista de Flamengo habló sobre cómo se dio su llegada a la Casa Blanca durante una entrevista a la página Post United.

“Siempre fue mi sueño. Todos los niños en Brasil sueñan con jugar aquí, porque hubo muchos brasileños que triunfaron aquí, y yo quiero hacer historia como ellos. Trabajamos para ello”, manifestó.

Vinicius anotó el gol del triunfo en el último partido del Real Madrid sobre Sevilla por LaLiga 2021-22. Foto: AFP

Primer contacto con el Real Madrid

Según contó el ahora futbolista de 21 años, su primer contacto con el equipo merengue fue luego de salir campeón con Brasil en el Sudamericano Sub-17, en el 2017. En aquel torneo, anotó siete goles y fue nombrado como el mejor jugador del certamen.

“Fue al volver del Sudamericano, donde fui ‘Pichichi’, mejor jugador y ganamos el torneo. Volví a casa y mi padre me dijo que el Madrid me quería. Pensé que estaba loco. Una semana después me dijo que había dos días para decidir, y no se lo podía decir a nadie, ni a mis amigos. Y estuve dos días sin dormir. Pero creo que elegí bien, y estoy aquí con los mejores jugadores del mundo”, reveló.

30 de 30. El Real clasificó en todas las fases de UCL que disputó. Foto: AFP

Adaptación en Real Madrid

Sobre su adaptación en el equipo galáctico, Vinicius Júnior indicó que si bien al inicio le costó, ahora todo es más fácil gracias al apoyo de sus amigos de equipo, por lo que espera quedarse muchos años más.

“Al principio fue complicado, cambia todo, la lengua, hay que adaptarse rápido. Pero estaba con mi familia y mis amigos, y eso me ayudó. Fue difícil, pero ahora estoy enamorado de Madrid y quiero quedarme aquí muchos años y hacer historia en este club”, sostuvo.

Recordemos que Vinicius Júnior llegó al Real Madrid procedente del Flamengo. Tiene contrato con el equipo español hasta junio del 2024.