¿Qué canal transmite PSG vs. Niza EN VIVO ONLINE GRATIS por la Ligue 1 de Francia?

Dos grandes del fútbol francés se encuentran en el Parque de los Príncipes este miércoles 1 de diciembre. Paris Saint Germain recibirá al Niza y tendrá el deber de consolidar su liderazgo en la Ligue 1. Messi está dispuesto a hacer sus mejores anotaciones, mientras que está descartada la presencia del brasileño Neymar, debido a una complicación en su último encuentro. En la presente nota, podrás conocer más sobre qué canal transmite PSG vs. Niza EN VIVO.

¿Cómo llega PSG?

Neymar terminó con un esguince en el tobillo que contrajo al final del último partido disputado. Mientras que Mauro Icardi habría sufrido una lesión en medio de los entrenamientos del club francés.

¿Cómo llega Niza?

Niza ha perdido por 1-0 ante el Metz, sin embargo, una semana antes pudo ganarle al Clermont por 2-1.

PSG vs Niza: ficha del partido

Partido PSG vs. Niza Día miércoles 1 de diciembre Hora 3.00 p. m. (hora de Lima) Canal ESPN, Star+ Lugar Estadio Parque de los Príncipes

Sigue AQUÍ EN VIVO ONLINE EN DIRECTO el PSG vs. Niza por la Ligue 1 2021.

¿A qué hora juega PSG vs Niza?

Argentina : 5.00 p. m.

: 5.00 p. m. Bolivia : 4.00 p. m.

: 4.00 p. m. Brasil : 5.00 p. m.

: 5.00 p. m. Chile : 5.00 p. m.

: 5.00 p. m. Colombia : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. Ecuador : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. España : 10.00 p. m.

: 10.00 p. m. Estados Unidos : 12.00 p. m. PT y 3.00 p. m. ET

: 12.00 p. m. y 3.00 p. m. México : 2.00 p. m.

: 2.00 p. m. Paraguay : 5.00 p. m.

: 5.00 p. m. Perú : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. Uruguay : 5.00 p. m.

: 5.00 p. m. Venezuela: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido PSG vs Niza?

El canal que transmite este encuentro entre ambas escuadras francesas será ESPN, a nivel de Latinoamérica. Además, el partido también podrá disfrutarse vía Star+.

¿Dónde ver PSG vs Niza EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes las herramientas para seguir el duelo entre PSG vs. Niza, no te preocupes, ya que podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto.

PSG vs Niza: alineaciones probables

PSG: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Juan Bernat; Danilo Pereyra, Idrissa Gueye, Leandro Paredes o Rapinha; Ángel Di María, Kylian Mbappé, Lionel Messi. DT: Mauricio Pochettino.

Niza: Walter Benítez; Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante, Melvin Bard; Calvin Stengs, Mario Lemina, Pablo Rosario, Justin Kluviert; Andy Delort, Amine Gouiri. DT: Christophe Galtier.

¿Dónde se jugará el partido PSG vs Niza?

El encuentro se jugará en el estadio Parque de los Príncipes de París.