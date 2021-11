Lionel Messi no es el único: las polémicas premiaciones del Balón de Oro en los últimos años

En una de las ceremonias más memorables de los últimos años, Lionel Messi ganó el séptimo Balón de Oro de su carrera. Con este reconocimiento, el futbolista argentino logró ampliar su récord como el jugador más laureado de todos los tiempos, tras imponerse en las votaciones ante el delantero polaco Robert Lewandowski, que quedó en el segundo lugar, y al italiano Jorginho, quien completó el podio.

Si bien distintas personalidades e hinchas del fútbol mostraron su respeto y admiración con Messi por este nuevo galardón, no faltaron las críticas hacia el delantero del PSG por considerar que no merecía el premio, y crecieron las quejas sobre el criterio que usaron, que para algunos no fue el mejor.

En la previa a la ceremonia, France Football anunció que usan cuatro criterios para seleccionar al ganador del Balón de Oro: actuaciones individuales y colectivas, clase del jugador (fair play incluido) y su carrera deportiva. Tanto Messi, Lewandowski y Jorginho cumplen fielmente todos los criterios para ser seleccionados como el mejor jugador del año, ya que los tres tuvieron un 2021 exitoso y fueron figuras destacadas por su juego.

Criterios/Jugadores L. Messi R. Lewandowski Jorginho Actuaciones Individuales Mejor jugador de la Copa América y ‘Pichichi’ en España Mejor jugador de la Bundesliga 2021 y Bota de Oro 2021 Mejor Jugador de Europa 2021 Actuaciones Colectivas Campeón de la Copa del Rey y Copa América Campeón de la Bundesliga y Mundial de Clubes Campeón de la Champions League y Eurocopa

Así que el diferencial que pudieron haber usado los periodistas votantes en la gala podría basarse en aspectos subjetivos, como la clase del jugador durante la mayoría de partidos en la temporada y el nivel mostrado en los últimos años de manera regular, aspectos en los que Lionel Messi tendría la ventaja.

Igualmente, la razón por la cual algunas personas consideran que la ‘Pulga’ no lo debió ganar en esta oportunidad podría deberse a que la valoración debió ser distinta, entrando cada vez más al criterio de los gustos. Es por ello que a continuación presentaremos los últimos premios que también fueron considerados polémicos debido al criterio que usó el medio francés al momento del elegir al mejor jugador del año.

Balón de Oro 2010

En el 2010, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Lionel Messi fueron los finalistas del Balón de Oro. Foto: FC Barcelona.

Tras conseguir el sextete con el FC Barcelona, Andrés Iniesta, Lionel Messi y Xavi Hernández partían como los grandes favoritos para ganar el Balón de Oro. Considerando el juego y los números conseguidos en cuanto a goles y asistencias, Messi tenía ventaja sobre sus compañeros. Pero la victoria de España en Sudáfrica 2010 cambiaba un poco el panorama sobre quién debía ser el ganador.

Finalmente, el argentino se llevó el trofeo en una ceremonia llena de barcelonistas. Si bien Iniesta y Xavi consideraron que Messi fue mejor en cuanto a rendimiento individual ese año, muchos españoles opinaron que ganar un mundial debería ser el criterio más alto para premiar a un jugador .

Balón de Oro 2013

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Frank Ribery fueron nominados al Balón de Oro del 2013. Foto: FIFA.

No era la primera vez que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Frank Ribery se juntaban para un premiación, meses antes fueron los candidatos a Mejor jugador en Europa 2013, premio que se llevó Ribery tras imponerse en las votaciones . Muchos hinchas consideraron que el francés repetiría el plato en el Balón de Oro por la Champions y el triplete conseguido por el Bayern ese año, pero el premio fue para Cristiano Ronaldo, que tuvo como mayor logro en esa temporada la conquista de la Supercopa de España con el Real Madrid .

Balón de Oro 2018

Antoine Griezmann era el gran favorito para ganar el Balón de Oro 2018 que terminó consiguiendo Luka Modric. Foto: Composición LR/FIFA.

Cuando termina una Copa del Mundo, muchos hinchas esperan que se premie a un futbolista proveniente del equipo campeón de ese año. Así que tanto Antoine Griezmann como Kylian Mbappé eran favoritos para el Balón de Oro, esto debido a lo determinantes que fueron en Rusia 2018 para que la selección gala pudiera obtener su segunda estrella mundial.

Si bien ambos franceses formaron parte del Top 5 en la ceremonia, no pudieron imponerse ante Luka Modric. El croata venía de ganar Liga y Champions con el Real Madrid y de quedar subcampeón del mundo tras perder con Francia la final. Al igual que Messi en el 2010, el premio se fue con el que mejor jugó en la temporada .

El ausente Balón de Oro 2020

Robert Lewandowski ganó el premio 'The Best' en el 2020. Foto: FIFA.

En un año muy complicado en cuanto a lo social, el Bayern Múnich pudo encontrar lo bueno entre lo malo y se convirtió en el mejor equipo del 2020. No solo lo ganaron todo en Alemania, sino también ganaron el sextete (todos los títulos en un año) por primera vez en la historia del club. Sin duda, el mejor jugador de ese equipo fue Robert Lewandowski, que se cansó de hacer goles.