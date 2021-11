Juventus vs. Salernitana HOY EN VIVO: hora y canales de transmisión por la fecha 15 de la Serie A

Juventus vs. Salernitana se juega hoy, 30 de noviembre, por la décima quinta jornada de la Serie A de Italia. El encuentro será en el Estadio Arechi y está pactado para la 2.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora italiana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Juventus vs. Salernitana: previa del partido

Los dirigidos por Massimiliano Allegri saldrán en busca de los tres puntos luego de caer en la fecha pasada en condición de local ante el Atalanta. El colombiano Duván Zapata anotó el único tanto del partido. Los bianconeri están pasando por una campaña irregular: marchan séptimos y a 14 puntos del líder Napoli (35).

Por otra parte, su rival de turno de esta tarde, el Salernitana se ubica en la última posición de la tabla del torneo italiano con solo ocho puntos: dos victorias y dos empates. No obstante, intentarán dar la sorpresa y regalarle un triunfo a su hinchada.

Juventus vs. Salernitana: historial de partidos

Juventus vs. Salernitana: rol arbitral

Francesco Fourneau - Árbitro principal

Giovanni Baccini - Árbitro asistente 1

Alessio Saccenti - Árbitro asistente 2

Livio Marinelli - Cuarto árbitro

Aleandro Di Paolo - VAR

Dario Cecconi - Asistente VAR

¿A qué hora juegan Juventus vs. Salernitana?

En horario peruano, el choque Juventus vs. Salernitana se disputará desde las 2.45 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 3.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el Juventus vs. Salernitana?

El duelo Juventus vs. Salernitana será transmitido en territorio peruano la señal ESPN y Star Plus, canales que cuentan con los derechos televisivos de grandes competencias, como la Serie A. Consulte la guía de canales para ver el encuentro desde el extranjero.

Perú: ESPN Sur y Star Plus

Colombia: ESPN Sur y Star Plus

México: Star+

Paraguay: ESPN Sur y Star Plus

Bolivia: ESPN Sur y Star Plus

Ecuador: ESPN Sur y Star Plus

Estados Unidos: Paramount+

Venezuela: ESPN Sur y Star Plus

Argentina: ESPN Sur y Star Plus

Chile: ESPN Sur y Star Plus

Uruguay: ESPN Sur y Star Plus

España: Movistar+

Francia: beIN Sports Connect

Reino Unido: BT Sport App

Italia: DAZN.

¿Cómo ver Juventus vs. Salernitana EN VIVO vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde ver Juventus vs. Salernitana ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Juventus vs. Salernitana por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. Salernitana?

Para acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. Salernitana, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el Juventus vs. Salernitana?

El escenario escogido para este compromiso entre Juventus vs. Salernitana será en el Estadio Arechi, casa deportiva localizada en Salerno, Italia, que cuenta con una capacidad para más de 37.000 espectadores.

Juventus vs. Salernitana: los pagos de las casas de apuestas

Gana Juventus Empate Salernitana Betsson 1.33 4.90 9.85 Inkabet 1.33 5.25 9.50 Doradobet 1.36 5.00 8.50 Meridianbet 1.37 4.97 8.75 Te apuesto 1.31 4.60 8.20

Juventus próximos partidos en la Serie A

Salernitana próximos partidos en la liga italiana

Juventus vs. Salernitana: tabla de posiciones