Jürgen Klopp sobre el Balón de Oro: “Salah debería haber estado más arriba”

En la previa del Liverpool vs. Everton por la fecha 14 de la Premier League, Jürgen Klopp compareció ante los medios de prensa, donde analizó el partido ante su clásico rival y también opinó sobre los sucedido en la gala del Balón de Oro. Si bien el entrenador alemán señaló que la decisión entre elegir a Lionel Messi y Robert Lewandowski estuvo complicada, se mostró más preocupado por la posición que la que quedó su jugador, Mohamed Salah.

“Se lo puedes dar a Messi por la carrera que ha tenido, pero entonces no se lo puedes dar a Robert Lewandowski. Es complicado, pero Salah debería haber estado mucho más arriba”, indicó Klopp en conferencia de prensa, refiriéndose al séptimo lugar en el que quedó el egipcio.

Mohamed Salah. Foto: EFE

Asimismo, el exestratega del Dortmund criticó a la prensa por la pregunta, ya que ellos son los responsables de que la votación haya terminado así. “Sí, si te soy sincero, me hubiera gustado que quede más arriba, pero no es algo que dependa de mí. ¿Esto no lo votan los periodistas? Entonces no me preguntes a mí, es culpa de ustedes . Si piensan que debería estar más arriba, deberían hablar con sus compañeros”, dijo el alemán.

Guardiola sobre el Balón de Oro de Messi

Pep Guardiola se mostró contento por el séptimo Balón de Oro que consiguió Lionel Messi. Es por ello que el estratega español criticó a los que dicen que el jugador argentino no merece el galardón dorado.

“Nunca podemos decir que sea injusto darle el Balón de Oro a Messi. Para mí es un show, una forma de hacer el fútbol más entretenido. Es un gran logro para Messi, para Alexia y para Pedri”, dijo el técnico de 50 años en rueda de prensa.