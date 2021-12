Everton vs. Liverpool FC: las posibles alineaciones para el encuentro por la Premier League

Everton y Liverpool FC protagonizarán una nueva edición del Derbi de Merseyside por la jornada 14 de la Premier League a las 3.15 p. m. (hora peruana) en el Goodison Park de Liverpool, Inglaterra. Los dirigidos por ‘Rafa’ Benítez están en la casilla 14 con 15 puntos, mientras que los rojos son terceros con 28 unidades.

Everton vs. Liverpool: posibles alineaciones

Everton: Jordan Pickford, Seamus Coleman, Michael Keane, Ben Godfrey, Lucas Digne, Andros Townsend, Allan, Abdoulaye Doucouré, Alex Iwobi, Demarai Gray y Richarlison.

Liverpool FC: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Thiago, Mohamed Salah, Diogo Jota y Sadio Mané.

Everton vs. Liverpool: ¿cuándo juegan?

Azules y rojos se enfrentan el miércoles 1 de diciembre de 2021.

Everton vs. Liverpool: ¿dónde juegan?

El encuentro se jugará en el Goodison Park de Liverpool, Inglaterra.

Everton vs. Liverpool: ¿a qué hora juegan?

Everton vs. Liverpool se dará desde las 3.15 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios para otros países.

Argentina: 5.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15 p. m.

Paraguay: 5.15 p. m.

Perú: 3.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

¿Cómo ver Everton vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Everton vs. Liverpool por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.