TRANSMISIÓN EN VIVO Real Madrid vs. Athletic Club ESPN 2: mira aquí el partido por la Liga Santander

Real Madrid vs. Athletic Club EN VIVO por la fecha 9 de la Liga Santander ONLINE EN DIRECTO este miércoles 1 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN 2 a partir de las 3.00 p. m. de Perú. Asimismo, puedes sintonizar el encuentro en La Republica Deportes, donde encontrarás la transmisión en vivo, las incidencias y los goles del cotejo.

Real Madrid vs. Athletic Club: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Athletic Club Fecha Miércoles 1 de diciembre Hora 3.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN 2 Estadio Santiago Bernabéu

Real Madrid vs. Athletic Club: previa del partido

Sin tiempo para digerir el agónico triunfo ante el Sevilla (2-1), que consolida al Real Madrid como líder de LaLiga Santander, el equipo de Carlo Ancelotti encara otro duro examen ante el Athletic Club, en partido aplazado de la novena jornada, lanzado al ritmo del brasileño Vinícius Junior, la gran amenaza para un conjunto vasco que llega al Bernabéu con mala dinámica.

El Real Madrid la oportunidad de firmar su mejor racha de la temporada si logra su séptimo triunfo consecutivo, cuatro de ellos en LaLiga Santander que le sirvieron para asaltar el liderato y tomar una ventaja de cuatro puntos que puede ensanchar.

Enfrente estará el equipo menos goleador del campeonato, Athletic Club, que apenas encajó diez tantos en catorce encuentros, pero que se ha instalado en la irregularidad, agravando su momento por los malos resultados ante equipos de la zona baja.

El Athletic Club llega al Santiago Bernabéu alicaído por sus últimos resultados, cinco partidos sin ganar en los que ha sumado solo cuatro puntos, pero con la intención de dar la sorpresa y volver a alimentar sus ilusiones europeas.

A pesar de esa mala racha, dolorosa especialmente por tres tropiezos seguidos en las últimas jornadas frente a equipos de la parte baja de tabla, Cádiz (0-1), Levante (0-0) y Granada (2-2), el conjunto de Marcelino García Toral sigue a las puertas de Europa. A falta de recuperar el partido del Bernabéu y aún con un partido menos jugado, es octavo, a dos puestos y cuatro puntos de las plazas continentales.

Y además está invicto a domicilio, donde ganó en Vigo (0-1) y empató en el resto de salidas, un total de seis, frente al Elche (0-0), Atlético de Madrid (0-0), Valencia (1-1), Espanyol (1-1), Real Sociedad (1-1) y Levante (0-0). Resultados hablan tanto de su fortaleza defensiva, solo tres goles en contra en siete visitas, como de sus dificultades para marcar, apenas cuatro dianas, poco más de media por encuentro fuera de casa.

Real Madrid ganó 2-1 con gol al último minuto de Vinicius Jr. Foto: Real Madrid

Real Madrid vs. Athletic Club: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal o Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Kroos; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Athletic: Unai Simón; Lekue, Nuñez, Yeray, Balenziaga: Nico Williams, Vencedor, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Athletic Club?

En territorio peruano, el duelo Real Madrid vs. Athletic Club iniciará a las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo desde otros países del extranjero.

Costa Rica: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs. Athletic Club?

En Sudamérica, el canal que tendrá a su cargo la transmisión por TV del Real Madrid vs. Athletic Club será ESPN 2.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil, Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN +

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga 1, M. LaLiga UHD, LaLiga TV (Bar).

¿Cómo ver Real Madrid vs. Athletic Club vía ESPN 2?

Si deseas seguir la transmisión del Real Madrid vs. Athletic Club por la señal de ESPN 2, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 622 SD y 1622 HD (DirecTV), 104 digital y 1009 HD (Telecentro), 15 analógico, 103 Digital y 1003 HD (Supercanal), 18 analógico y 202 HD (Cabletel), 22 analógico, 103 digital y 616 HD (Cablevideo Digital), 24 analógico, 54 digital/SD, 125 HD (Telered).

Bolivia: 41 (Entel), 510 SD y 702 HD (Tigo).

Chile: 622 SD y 1622 HD (DirecTV), 482 SD y 882 HD (Movistar TV), 175 SD y 475 HD (Claro TV); 48 (Santiago), 51 (Valparaíso), 51 (Concepción) y 843 HD (VTR).

Colombia: 622 SD y 1622 HD (DirecTV), 486 SD y 886 HD (Movistar TV), 310 SD y 312 HD (Click HD), 510 SD y 540 HD (Claro TV satélite), 29 y 246 (Tigo), 510 SD y 1510 HD (Claro TV, cable).

Ecuador: 622 SD y 1622 HD (DirecTV), 202 SD y 734 HD (Grupo TV Cable), 90 SD y 590 HD (Claro TV).

Paraguay: 403 (Tigo satélite), 103 y 713 (Tigo cable), 28 analógico y 106 digital/SD (VCC).

Perú: 622 SD y 1622 HD (DirecTV), 486 SD y 886 HD (Movistar TV satélite), 506 SD y 741 HD (Movistar TV cable), 40 (Star Globalcom), 64 SD y 521 HD (Claro TV).

Uruguay: 622 SD y 1622 HD (DirecTV), 100 SD y 709 HD (Cablevisión).

Venezuela: 622 SD y 1622 HD (SimpleTV), 485 SD (Movistar TV), 105 HD y 106 SD (Inter Satelital), 503 (CANTV), 51 y 56 SD (Intercable), 43 (Vencable), 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Real Madrid vs. Athletic Club por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Sevilla por internet, puedes sintonizar la plataforma de streaming de Star Plus. Además, puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Real Madrid vs. Athletic Club: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Athletic Club?

El cotejo entre Real Madrid vs. Athletic Club se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España. El recinto tiene una capacidad máxima de 81.044 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Santander