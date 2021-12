Jersson Vásquez: “Mi salida de Universitario de Deportes fue un tema más de la dirigencia”

César Vallejo se prepara para lo que será la próxima temporada de la Liga 1 Betsson. Por ello, el cuadro ‘poeta’ anunció la renovación de Jersson Vásquez para el 2022. El defensor brindó una entrevista para Gol Perú y reveló detalles de su salida de Universitario de Deportes en el 2019.

“Se habló mucho más de la salida de Universitario de Deportes, pero bueno, ya sé cómo son las cosas del fútbol en el Perú. Me imagino que fue parte de (ello); por algo pasarán las cosas. Dios quiso que sea así, y la verdad que hoy no me puedo quejar, valió la pena llegar a un equipo como la Universidad César Vallejo ”, señaló.

“Ya estoy en una etapa, en una edad, donde, la verdad, los miedos quedan de lado. Mi salida de Universitario de Deportes no fue un tema de gustar o por el comando técnico, fue un tema más de la dirigencia, es por eso que hubo un momento en el que no hablaba mucho del tema, porque siempre eran las mismas preguntas”, agregó el lateral izquierdo.

Vásquez llegó a César Vallejo en el 2020. En esta temporada, el futbolista de 35 años disputó 29 encuentros, anotó tres goles y realizó seis asistencias en el conjunto de José Guillermo del Solar.

Altas y bajas de César Vallejo para el 2022

Los ‘poetas’ jugarán la Copa Libertadores del próximo año y se están reforzando de la mejor forma para llevar a cabo un buen papel en este torneo. Los trujillanos anunciaron la contratación de Osnar Noronha, Abdiel Arroyo, Patricio Arce y Orlando Núñez para la próxima temporada.