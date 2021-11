Carlo Ancelotti se sumó a críticas contra el Balón de Oro: Yo hubiera votado por Benzema

Un día después de la obtención del séptimo Balón de Oro de Leo Messi, aún varios personajes del fútbol siguen cuestionando esa decisión. Carlo Ancelotti señaló que si votara para el ganador en esta premiación, hubiera elegido a su goleador, Karim Benzema, como el mejor de la temporada.

El italiano mencionó que él siendo entrenador del Real madrid, su elección en las cinco posiciones hubieran sido todos jugadores del conjunto blanco. “Yo tengo un conflicto y no puedo votar a un jugador que está fuera del Madrid. Si tuviera que votar yo votaría a Benzema primero, segundo a Vinicius, tercero a Courtois, cuarto a Casemiro, quinto a Kroos, sexto a Camavinga...Pero tengo que respetar, porque Messi es uno de los mejores. Pero si hubiera votado, yo habría votado a Benzema” , inició.

“Jugar en un gran club te ayuda, está claro. Es un premio importante, pero es un premio individual. Pero no he visto a Benzema o Courtois llorar por no ganar el premio. Lo han aceptado sin problema”, agregó.