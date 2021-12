Wilmer Aguirre: “El día que empiece a perder mi velocidad será cuando piense en retirarme”

Alianza Lima se consagró campeón de la Liga 1 Betsson tras vencer a Sporting Cristal en la final nacional por un marcador global de 1-0. Wilmer Aguirre, uno de los jugadores titulares en el equipo de Carlos Bustos, brindó una entrevista para RPP en la que señaló que aún no tiene pensado retirarse del fútbol profesional.

“Al principio la idea era jugar este último año, salir campeón y retirarme. Pero en el transcurso de los meses y como he ido jugando, cambié de decisión. Ahora no pienso en el retiro. Quiero seguir jugando, me siento como si fuera un joven. El día que yo empiece a perder mi velocidad será cuando empiece a pensar en retirarme”, indicó.

“ Si no renuevo con Alianza Lima, creo que seguiría jugando. Todavía me siento con motor como nuevo y jugaré hasta que mi cuerpo me lo diga”, agregó el ‘Zorrito’.

Además, el delantero contó detalles del esfuerzo que hizo para volver al club de sus amores. “Cuando se acabó el partido se vinieron muchas imágenes a la mente. Empecé el año poniéndome en forma por mi cuenta, ilusionado con poder regresar a Alianza Lima, siempre recuerdo eso y todo lo que hice para llegar a esto”.

Wilmer Aguirre cerca de renovar con Alianza Lima

Según información publicada por el periodista José Varela, la dirigencia del club aliancista habría decidido renovar el vínculo con Wilmer Aguirre para la próxima temporada. Este sería un pedido expreso del técnico Carlos Bustos, quien considera fundamental la velocidad y experiencia del atacante para su planteamiento.