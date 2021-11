A qué hora ver Real Madrid vs. Athletic de Bilbao EN VIVO por La Liga Santander?

Los madridistas quieren alcanzar el triunfo cuando se enfrenten con el conjunto vasco del Athletic. De hecho, han vencido en la última fecha al Sevilla con gol de Vinicius Jr., un delantero prometedor dentro de las filas merengues. Por otro lado, Eden Hazard ha sufrido una lesión que le impedirá disputar el partido, mientras que Gareth Bale y Dani Cevallos también estarán ausentes en el equipo blanco. Conoce en esta nota a qué hora ver dicho encuentro.

¿Cómo llega Real Madrid?

Los madridistas tienen 14 partidos y 33 puntos acumulados, lo que los convierten en líderes indiscutibles de la Liga Santander. En el último partido, los de Ancelotti vencieron 2-1 al Sevilla.

¿Cómo llega Athetic de Bilbao?

Los vascos igualaron 2-2 con Granada en casa, y con ello el equipo de Marcelino García Toral lleva cinco partidos sin ganar, colocándose en el octavo lugar, con tan solo 20 unidades de 42 posibles.

Real Madrid vs. Athletic de Bilbao: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Athletic de Bilbao Día miércoles 1 de diciembre Hora 3.00 p. m. Canal ESPN 2, Star + Lugar Estadio Santiago Bernabéu

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Athletic de Bilbao?

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 12.00 p. m. PT/ 3.00 p. m. ET

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Athletic de Bilbao?

Los medios donde podrás disfrutar el cotejo entre los madridistas y los vascos son Star+ y ESPN 2, a nivel de Latinoamérica.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Athletic de Bilbao EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes las herramientas para seguir el duelo entre Real Madrid vs. Athletic de Bilbao, no te preocupes, ya que podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto.

Real Madrid vs. Athletic de Bilbao: alineaciones probables

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal/Lucas Vázquez/Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Modric/Camavinga, Casemiro, Kroos; Marco Asensio/Fede Valverde, Benzema y Vinicius

Athletic Bilbao (1-4-4-2): Unai Simón; De Marcos,Yeray Álvarez, Unai Núñez, Balenziaga/Lekue; Álex Berenguer, Dani García, Unai Vencedor/Vesga, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams

¿Dónde se jugará el partido Real Madrid vs. Athletic de Bilbao?

El partido entre ambas escuadras se llevará a cabo en el mítico estadio Santiago Bernabéu de Madrid.