Ricardo Gareca: “Todavía no están confirmados los partidos amistosos, pero están en eso”

Ricardo Gareca viajó rumbo a Argentina para pasar las fiestas de fin de año en la compañía de su familia. Antes de su partida, el estratega se refirió a la actualidad de la selección peruana y señaló que espera concretar algunos encuentros amistosos antes de la fecha doble de enero de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Todavía no están confirmados los partidos, no me oficializaron, pero están en eso, tratando de ver si podemos hacer dos o tres partidos amistosos previo al inicio de las Eliminatorias” , indicó el ‘Tigre’ para la prensa nacional.

Además, el argentino expresó su deseo de que el próximo año sea mucho mejor para la Blanquirroja. “Dios quiera que el próximo año sea mucho mejor que el que esta pasado y envío un abrazo grande a todos. Vamos a tratar de desconectarnos un poquito, aunque ya tenemos las Eliminatorias encima, mucho no se puede hacer. Igual yo creo que estamos bien”, acotó.

Ricardo Gareca estuvo presente en la final de la Liga 1 Betsson

El último domingo 28 de noviembre, el entrenador de la selección peruana asistió al Estadio Nacional para presenciar el encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal, en el que los blanquiazules se consagraron como campeones del fútbol peruano. Ricardo Gareca felicitó al plantel y al técnico del club íntimo por el título obtenido.