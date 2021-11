Leyenda del fútbol francés arremete contra Lionel Messi: Elegirlo sería devaluar el Balón de Oro

Hoy se define quién ostentará el título del mejor jugador de la temporada. La ceremonia del Balón de Oro tendrá lugar en Francia y diversos medios dan como favorito al argentino Lionel Messi. De lograrlo, conseguiría su séptima distinción y se mantendría como el que más lo ganó. Pese al favoritismo, hay otras voces que no están de acuerdo: Jean-Pierre Papin expresó duros cuestionamientos hacia el atacante del PSG.

“¡No ha jugado durante cinco meses! He visto que hablaban de él y no lo entiendo. Añadamos a Cristiano Ronaldo a esa lista. Desde que ganó la Copa América, ¿qué ha hecho Messi en París? Metió un gol en la liga, tres en la Champions... No tengo nada en contra de Messi, por supuesto, es uno de los mejores jugadores de la historia, pero este año no se lo merece”, manifestó el ganador del Balón de Oro 1991 en diálogo con Le Parisien.

Lionel Messi logró su primer título con la selección argentina. Foto: AFP

El exfutbolista francés logró este reconocimiento durante su estadía en el Olympique de Lyon, club con el que levantó una Champions League previo a su arribo a AC Milan. Si bien no desestimó las cualidades del atacante parisino, consideró que hubo otros deportistas con mejor rendimiento.

“Elegir a Messi en 2021 sería devaluar el Balón de Oro, ya que significaría que ya no damos la posibilidad a los jugadores de alto rendimiento de ganar el trofeo. Cuando se sabe lo difícil que es rendir bien durante toda una temporada, eso no es normal”, añadió.

A su vez, sostuvo que el rosarino no ha tenido un buen desempeño desde su arribo al conjunto de Mauricio Pochettino y hay otros candidatos que hicieron más méritos. Entre los nombres que mencionó destacan Robert Lewandowski y Karim Benzema.

¿A qué hora será el Balón de Oro 2021?

Costa Rica: 1.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Perú: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2021?

El canal encargado para transmitir la gala del Balón de Oro 2021 será ESPN. Asimismo, podrás disfrutarlo en las apps de Movistar Play y Star Plus. También podrás seguir la transmisión de este evento en DirecTV Sports.

Nominados al Balón de Oro 2021