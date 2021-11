Lionel Messi a Lewandowski tras ganar el Balón de Oro: “Tienes que tenerlo en tu casa también”

La gala del Balón de Oro 2021 coronó, por séptima vez en su carrera, a Lionel Messi como el mejor jugador de la temporada. El delantero de la selección argentina se mostró feliz por recibir la distinción, pero también se dio un tiempo para expresar su admiración por Robert Lewandowski, quien terminó en el segundo lugar.

“Me gustaría mencionar a Robert, ha sido un verdadero honor competir con él. Robert, creo que France Football debería darte el Balón de Oro del año pasado. Todos sabemos que lo merecías, fuiste el justo ganador y no se pudo por la pandemia. Tienes que tenerlo en tu casa también”, declaró el jugador del PSG.

En el 2020, la revista France Football decidió no organizar la ceremonia del galardón a causa de la situación sanitaria mundial por la pandemia de la COVID-19. El goleador del Bayern Múnich, que obtuvo el premio The Best de la FIFA ese año, tuvo una espectacular temporada en la Bundesliga y Champions League.

Un premio que sí recibió el polaco fue el de mejor goleador, categoría implementada por primera vez en este 2021. El artillero del conjunto bávaro agradeció a los integrantes de su club por ayudarlo a alcanzar este reconocimiento.

“Estoy muy orgulloso de este trofeo. Sé lo que significa lo que es estar preparado para marcar goles. Mis goles se merecen el agradecimiento a mis compañeros de equipo y a los entrenadores. Sin ellos no sería posible. Agradecer a mi familia por su apoyo. Significa mucho para mí. Me empujan a seguir”, manifestó

Ganadores del Balón de Oro 2021

Además de Messi y Lewandowski, otros jugadores premiados fueron el portero Gianluigi Donnarumma, el volante Pedri y la delantera Alexia Putellas. Además, en el rubro del mejor equipo, el ganador fue el Chelsea, que en mayo se hizo con el trofeo de la Champions 2020-21.