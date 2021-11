Lionel Messi: “No puedo ocultar mi alegría por haber podido conseguir otro Balón de Oro”

La revista France Football volvió a otorgarle el Balón de Oro a Lionel Messi, tras superar al polaco Robert Lewandowski. El argentino suma su séptimo premio y sigue siendo el futbolista que más veces lo ganó.

Pasada unas horas de la ceremonia, el actual jugador del Paris Saint-Germain publicó un mensaje, acompañado de una foto, en su Instagram donde agradece y dedica el premio a sus seres queridos.

“Si bien siempre pongo por delante lo colectivo, no puedo ocultar mi alegría por haber podido conseguir otro Balón de Oro. Quiero agradecerle y dedicarle a todos mis compañeros y staff de la selección argentina por el año tan lindo que vivimos. También a los que tuve en el FC Barcelona y a los del PSG. Por supuesto, a mi familia y amigos, así como a toda la gente que me apoya, que está al lado mío, me cuida y hace que pueda rendir día a día: sin todos ellos esto nunca habría sido posible. Gracias también a France Football por la Gala y el premio. Abrazo enorme”, expresó ‘Leo’.

Post de Messi.

Durante su premiación, Messi dio un discurso donde reveló que “tenía una ‘espinita’ guardada”, haciendo referencia a la Copa América ganada con la selección argentina.