Yordi Vílchez sobre jugada polémica con Christofer Gonzáles: “Para mí no fue penal, no lo toqué”

Alianza Lima se consagró campeón de la Liga 1 Betsson tras vencer a Sporting Cristal en la final nacional. En el partido de vuelta, se desató una gran polémica por un supuesto penal de Yordi Vílchez sobre Christofer Gonzáles. El defensor blanquiazul declaró para Gol Perú y se refirió a esta jugada.

“ Para mí no fue penal y yo se lo dije a ‘Cancha’. Yo no voy con la intención de trabarlo, yo voy con la intención de apurar la jugada. Al ver que yo me barro, su intención es que le cobren penal, pero no lo toqué. Él se tira antes . Yo creo que (el árbitro) pudo cobrarlo o no, pero no es para que digan que ganamos por los árbitros”, explicó.

Además, el zaguero se mostró muy emocionado por el título obtenido con el club íntimo. “No he podido dormir muy bien pensando en el campeonato, es algo muy lindo, muy especial para mí y toda mi familia haber conseguido este triunfo, sobre todo por la manera como inicié el año, lesionado, pero terminar de esta manera es indescriptible, me llena de mucha emoción y felicidad y creo que dentro de todo es merecido”, indicó

“Supimos hacernos sólidos atrás. Mantener el cero fue la mayor virtud del equipo, después con una genialidad de Hernán Barcos, Wilmer Aguirre o Jefferson Farfán pudimos sacar los partidos adelante”, agregó el exjugador de Deportivo Municipal.

Yordi Vílchez habló sobre Jefferson Farfán y Carlos Bustos

Yordi Vílchez destacó la importancia de Jefferson Farfán dentro del plantel de Alianza Lima y señaló que es un privilegio jugar a su lado. “Es impresionante. Pocos tienen la oportunidad de coincidir con jugadores de ese nivel, de esa trayectoria y sobre todo por la humildad que tiene. Puedo bromear con él, se acerca, te conversa, te sientes querido. Si tienes un error, te corrige de buena manera. Desde que llegó se convirtió en un líder muy positivo”.

Además, resaltó la confianza que le da Carlos Bustos a todos los jugadores blanquiazules. “El profesor tuvo confianza en nosotros en todos los partidos, fue importantísimo para sacar los partidos. No somos un equipo que te juega mucho con la pelota, domina, pero somos muy unidos, que defendía y atacaba de la misma manera, y sabíamos y confiábamos en cada uno de los compañeros que teníamos”.