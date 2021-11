Paolo Guerrero felicitó a Farfán por el campeonato de la Liga 1

La amistad que forjaron Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en las canteras de Alianza Lima es una de las mejores que nació en el fútbol peruano. Prueba de ello es el cariño mutuo que se tienen además del incalculable amor por el club ‘blanquiazul’ que ayer logró un nuevo título tras la obtención de la Liga 1 Betsson al vencer a Sporting Cristal.

“Estoy muy feliz por el club, por Jefferson Farfán, mi compadre. Él vino a Alianza Lima para ser campeón y salió campeón. Soy hincha de toda la vida y mi familia también lo es. Me siento feliz porque el equipo hizo mérito todo el año y es un justo campeonato”, sostuvo el futbolista nacional en los micrófonos de RPP.

Pese a que se habla mucho sobre su regreso al cuadro ‘íntimo’, por ahora no aseguró su futuro en La Victoria y es producto de que en sus planes a corto plazo está superar la lesión en la rodilla que lo aqueja desde meses atrás.

“Claro que me gustaría jugar por Alianza Lima. No descartó nada, en este momento, pero estoy enfocado en mi recuperación. Tengo que seguir trabajando para volver a las canchas y no tener problemas para continuar jugando en alto nivel”, añadió el ‘Depredador’, quien anteriormente fue desconvocado para los partidos contra Bolivia (en La Paz) y Argentina.

El club victoriano pudo lograr un importante campeonato luego de un catastrófico 2020 y luego de la celebración respectiva vendrá la etapa de renovación de contratos. Uno de los que sería reivindicado en su puesto es el técnico Carlos Bustos