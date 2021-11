Pablo Míguez: “La primera semana de diciembre ya estaremos nacionalizados”

Alianza Lima volvió a campeonar y dio un giro total a su desempeño del 2020. Una de las piezas clave en el plantel de Carlos Bustos fue el uruguayo Pablo Míguez, quien además de convertirse en un referente en el campo, se ganó el cariño de la hinchada blanquiazul porque retornó al club cuando pensaban afrontar el ascenso a la Liga 1 Betsson.

Tras campeonar con el cuadro victoriano, el futbolista contó una noticia que alegrará a los hinchas y beneficiará a la institución. “Esta primera semana de diciembre ya estaremos nacionalizados si Dios quiere. Fue iniciativa mía y sé que ayuda mucho al club porque libera un cupo más” , dijo Míguez en el medio RPP.

Él se convirtió en un DT dentro del campo de juego, su experiencia fue decisiva en muchas ocasiones. “A uno le tocó ser chico y aprender de los grandes. Ahora me toca estar más grande, con más experiencia y uno trata de aportar con humildad. A partir de eso, contagiar lo positivo. Siempre hay que creer en nosotros mismos”.

‘Cotorra’ confesó en qué posición se siente más cómodo en la cancha: “Por naturaleza siempre me gustó jugar de volante. Igual me viene gustando estar de central y creo que este año me fue muy bien, pero dependerá siempre del entrenador”.