Alianza Lima campeón de la Liga 1: ¡corazón para ganar!

Por: Mariano López V.

En un solo año, la tristeza se convirtió en felicidad, la decepción en agradecimiento, los errores en aciertos y la desidia en entrega, en corazón.

Corazón Alianza Lima.

Ayer, 28 de noviembre —la misma fecha en que el club blanquiazul cayó a manos de Sport Huancayo y sentenció su ‘descenso’ a la Liga 2—, un grupo humano inicialmente diseñado para competir en la Segunda División se coronó campeón del fútbol peruano. En el mismo estadio y con el mismo árbitro que aquel fatídico 28/11/2020. Con su hijo pródigo en cancha. Con el máximo anotador en la historia de la Copa Sudamericana liderando la ofensiva. Con la defensa más sólida y el arquero menos batido del campeonato. Con el aliento de miles que tanto se hicieron extrañar. Con jugadores que se quedaron sin conocer el futuro, todo para redimir sus flojas actuaciones del pasado. Con un técnico de pocas palabras y muchas acciones. Ni al más optimista de los guionistas se le hubiera pasado por la cabeza. Un relato tan fantasioso como improbable. Al menos eso parecía.

Sin embargo, este Alianza todo lo pudo. Y no ha sido ninguna casualidad. Carlos Bustos, quien llegó a La Victoria tras dirigir a San Martín y Melgar, flexibilizó su ideas, adaptando su modelo de juego a las características de sus jugadores y no al revés. El argentino, de amplia experiencia en el fútbol mexicano, detectó que la mayor fortaleza de su plantel era el aspecto defensivo. Lo priorizó y relegó el protagonismo que sus equipos solían buscar. Le funcionó durante gran parte del año y ayer, en el último respiro de una temporada frenética, no podía ser la excepción.

Cuando las acciones hacían pensar que Sporting Cristal —el equipo más goleador del 2021— igualaría el resultado global y forzaría el tiempo suplementario, el muro victoriano respondió con rechazos, intercepciones, bloqueos de remates, disciplina táctica y, de ser necesario, las manos infranqueables de Ángelo Campos. Al DT no le tembló la mano ni para mandar a Hernán Barcos de central/lateral durante el último cuarto de hora. Todo valía con tal de ser campeón. Hasta Arley Rodríguez lanzándose de cabeza para trabar un balón. ¿Qué era? Corazón, corazón para ganar.

Ídolo. Farfán dijo que volvía a Alianza para campeonar, y cumplió. Foto: Liga 1

Las cifras

5 títulos lleva Wilmer Aguirre con Alianza.

14 de enero será la fecha en que iniciará la Liga 1 2022. Se jugarán Apertura y Clausura.

Apoyo. La hinchada aliancista llenó el sector que se dispuso para ellos. Foto: Luis Jiménez

Reacciones

Carlos Bustos, técnico de Alianza Lima

“Nos da mucho gusto haber conseguido un nuevo título para el club. Cristal es un equipo que juega muy bien. La serie fue sufrida. Tener la dicha de haber competido ante un gran rival nos da un orgullo más”.

Josepmir Ballón, capitán de Alianza Lima

“La vida te da revancha. Siento que hice bien al quedarme. La alegría que ves en el pueblo blanquiazul es impresionante. Este 2021 fueron parte importante del soporte. Este título es para todos ellos”.