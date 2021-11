River Plate vs. Rosario Central EN VIVO: ¿cómo seguir la TRANSMISIÓN del duelo por la Liga Profesional?

River Plate vs. Rosario Central EN VIVO se juega HOY, domingo 28 de noviembre, por la jornada 23 de la Liga Profesional Argentina. El compromiso empezará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora argentina) y tendrá como sede el estadio Gigante de Arroyito, ubicado en la ciudad de Rosario. La TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de la señal de TNT Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS con el minuto a minuto a través de La República Deportes.

River Plate vs. Rosario Central: ficha del partido

Partido River Plate vs. Rosario Central ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 28 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Gigante de Arroyito (Rosario) ¿En qué canal? TNT Sports

River Plate vs. Rosario Central: la previa

A falta de tres jornadas para finalizar la Liga Profesional Argentina, River Plate volvió a mostrar su gran nivel y, tras golear 4-0 a Racing, se consagró campeón del torneo local.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo fueron los mejores durante la competición y, hasta el momento, tiene un registro de 17 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Ante Rosario Central buscarán sacar lustre a su trofeo y es muy probable que el entrenador decida darle rodaje a los jugadores que estaban suspendidos en la jornada anterior.

Por su parte, el Canalla viene de conseguir un triunfo contundente ante Colón por 4-1 y todavía se mantienen en la pelea por llegar a la Copa Sudamericana 2022.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Rosario Central?

En territorio argentino, el partido River Plate vs. Rosario Central se disputará desde las 5.00 p. m. (3.00 p. m. en el horario peruano).

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Rosario Central?

Para ver EN VIVO el River Plate vs. Rosario Central puedes hacerlo a través de TNT Sports, ESPN2 y el servicio streaming de Star Plus.

¿Qué canal es TNT Sports?

Satélite

DirecTV: Canal 603 (SD/HD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD)

Telered: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

¿Cómo seguir River Plate vs. Rosario Central ONLINE?

Para que no te pierdas el River Plate vs. Rosario Central por internet, puedes sintonizar la señal de TNT Sports GO en territorio argentino, o seguir el cotejo vía TyC Sports Play desde el extranjero. Ambos servicios de streaming incluyen en su programación la transmisión del encuentro, pero también tienes la opción de informarte desde cualquier región a través de la cobertura ONLINE gratis que te ofrece La República Deportes.

River Plate vs. Rosario Central: alineaciones probables

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Javier Pinola, David Martínez; Santiago Simón, Enzo Fernández, Leonardo Ponzio, Agustín Palavecino; Braian Romero y Julián Álvarez.

Rosario Central: Broun; Martínez, Almada, Ávila, Blanco; Ojeda, Infantino, Lo Celso, Vecchio; Rubén y Gamba.

¿Dónde se jugará el partido River Plate vs. Rosario Central?

El encuentro River Plate vs. Rosario Central se jugará en el estadio Gigante de Arroyito de la ciudad de Rosario, Argentina. Este recinto deportivo cuenta con una capacidad para 45.465 espectadores.

Tabla de posiciones Liga Profesional Argentina