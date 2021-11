Boca vs. Newell’s EN VIVO: cómo y dónde ver partido por la Liga Profesional Argentina

Boca vs. Newell’s se miden EN VIVO en partido por la fecha 23 de la Liga Profesional Argentina 2021 ONLINE EN DIRECTO este domingo 28 de noviembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN y Star+ a partir de las 7.30 p. m. de Perú desde el Estadio La Bombonera. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Boca vs. Newell’s EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN y Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Boca Juniors viene de perder a mitad de semana por 1-0 ante Independiente, terminando así su racha de tres triunfos consecutivos en todas las competiciones.

El Xeneize tiene dos triunfos consecutivos en condición de local en todas las competiciones y solo registra una derrota en los últimos 10 partidos, también en todas las competiciones (ganados 7, empatados 2, perdidos 1).

Newell’s Old Boys, por su parte, ha sufrido la tercera mayor cantidad de derrotas en la campaña (ganados 7, empatados 5, perdidos 10), y en este momento en la tabla acumulada comienza a complicarse, ya que se ubica en el puesto 24, por lo que está necesitado de puntos en este encuentro y los que restan por jugarse.

Boca vs. Newell’s EN VIVO: ficha del partido

Partido Boca vs. Newell’s ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 28 de noviembre del 2021 ¿Dónde? Estadio La Bombonera ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (Argentina) ¿En qué canal? ESPN y Star+

Boca vs. Newell’s EN VIVO: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Eros Mancuso o Luis Advíncula, Carlos Zambrano o Lisandro López, Marcos Rojo, Frank Fabra; Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Luis Vázquez

Newell’s: Ramiro Macagno; Tomás Jacob, Diego Calcaterra, José Canale, Mariano Bíttolo; Julián Fernández, Jerónimo Cacciabue; Nicolás Castro, Pablo Pérez, Juan Garro; Ignacio Scocco

¿A qué hora juegan Boca vs. Newell’s EN VIVO?

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿En qué canales ver Boca vs. Newell’s EN VIVO?

Argentina: Fox Sports Premium Argentina

Brasil: Fox Sports App, Fox Sports Web, NOW NET e Claro, Star+, FOX Sports 1 Brasil

Colombia: ESPN2 Colombia

Internacional: Fanatiz International, AFA Play

México: Fanatiz Mexico

Perú: ESPN, Star+

Portugal: Sport TV2, Sport TV Multiscreen

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Paramount+

Boca vs. Newell’s: ¿qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s vía ESPN en Sudamérica?

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca vs. Newell’s?

Para acceder a Star Plus para ver el Boca vs. Newell’s, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.