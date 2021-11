¡Inaceptable! malos hinchas rimenses agreden a simpatizante blanquiazul

La delincuencia y el vandalismo es algo de lo que este país no puede librarse y hoy otro acto de esta índole ocurrió minutos antes del partido por la final de la Liga 1 Betsson entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Un grupo de hinchas del conjunto cervecero acorraló a un simpatizante blanquiazul para quitarle, a la fuerza, su camiseta. Durante el forcejeo, uno de ellos metió su mano en el bolsillo del hombre para llevarse su billetera.

Tras el lamentable suceso, se puede escuchar a un sujeto decirle al afectado. “¿Qué ***** te regalas?” y a otro que lo llamó para, aparentemente, darle algo. “Toma mano, toma. Ey, Alianza”.

Hinchas de Alianza intimidan a los de Cristal

Durante la primera final, unos hinchas aliancistas obligaron a los del equipo rimense a quitarse sus camisetas para poder ingresar a la tribuna oriente. “ Estas cosas pasaban en Oriente porque la Policía no existía. Llegaron tarde y los aliancistas que eran muchos más hicieron lo que quisieron al comienzo, sacando hinchas de sus asientos y amedrentando a otros en las escaleras. Pésima organización, pudo pasar algo que lamentar ”, expresaron los denunciantes en sus redes sociales.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de GolPerú, canal exclusivo de la señal Movistar.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal ONLINE GRATIS?

Si no tienes las herramientas para seguir el duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, no te preocupes, ya que podrás conectarte a la plataforma de streaming Star+. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto de manera gratuita.