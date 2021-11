PSG vs. Saint-Etienne EN VIVO: minuto a minuto del partido por Ligue 1

VER PSG vs. Saint-Etienne EN VIVO EN DIRECTO se enfrentarán este domingo 28 de noviembre desde las 7.00 a. m. (hora peruana) por la jornada 15 de la Ligue 1. El conjunto de Kylian Mbappé visitará al de Miguel Trauco en el Stade Geoffroy-Guichard y podrá ser visto por el canal ESPN para toda Sudamérica, así como también a través de la plataforma Star+.

También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde encontrarás la cobertura especial de este compromiso, así como las mejores jugadas, resumen y más.

Historial entre PSG vs. Saint-Etienne

A qué hora juegan PSG vs. Saint-Etienne

El duelo entre PSG vs. Saint-Etienne por la jornada 15 de la Ligue 1 se llevará a cabo desde las 07.00 a. m. (hora peruana) en el Stade Geoffroy-Guichard.

México: 06.00 a. m.

Perú: 07.00 a. m.

Ecuador: 07.00 a. m.

Colombia: 07.00 a. m.

Bolivia: 08.00 a. m.

Venezuela: 08.00 a. m.

Paraguay: 08.00 a. m.

Argentina: 09.00 a. m.

Uruguay: 09.00 a. m.

Brasil: 09.00 a. m.

Chile: 09.00 a. m.

PSG vs. Saint-Etienne: previa del partido

El París Saint-Germain (PSG) convocó este sábado para el partido del domingo contra el Saint-Étienne al defensa español Sergio Ramos, que desde su llegada al club parisino en verano todavía no ha jugado.

El campeón del mundo, de 35 años y fichado por el PSG tras no renovar con el Real Madrid, se sumó el pasado 9 de noviembre a los entrenamientos de grupo, después de acarrear distintos problemas físicos en la rodilla y el muslo. Los médicos del club le obligaron a ser prudente dado su historial de lesiones recientes, que le llevaron la pasada temporada a disputar solo 21 partidos con el Madrid, menos de la mitad que la anterior.

El jugador fue convocado por primera vez por su nuevo equipo el pasado 23 de noviembre para el partido de Liga de Campeones contra el Manchester City, pero finalmente no debutó en ese encuentro que los británicos ganaron por 2-1.

En una entrevista a Amazon Prime Video que se difundirá este domingo y de la que los medios franceses adelantaron hoy algunos extractos, Ramos reconoce haber pasado momentos difíciles desde su llegada a la capital. “Me concentro en el hecho de devolver al club la confianza que ha depositado en mí. Espero alcanzar mi mejor nivel”, añade en esa intervención.

Su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, admitió este sábado en la rueda de prensa previa al partido contra el Saint-Étienne que “lo que necesita ahora es competir”.

En la lista de mañana también están Mbappé, Marquinhos, Di Maria, Neymar o Juan Bernat, entre otros.

Con información de EFE.

Qué canal transmitirá PSG vs. Saint-Etienne

El compromiso entre PSG vs. Saint-Etienne será TRANSMITIDO EN DIRECTO por ESPN para toda Sudamérica y la plataforma Star+ vía streaming online.

¿Cómo ver PSG vs. Saint-Etienne en ESPN?

¿Cómo ver PSG vs. Saint-Etienne en Star+?

¿Dónde van a jugar PSG vs. Saint-Etienne?