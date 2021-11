Christian Ramos: “Alianza Lima ha sido justo campeón”

Christian Ramos estuvo en el Estadio Nacional presenciando el cotejo de Alianza Lima y Sporting Cristal por la final de la Liga 1, en el que los íntimos se coronaron campeones después de cuatro años y tras un 2020 desastroso.

Durante su salida del recinto fue interceptado por varios medios de comunicación y fue consultado por el triunfo blanquiazul. ”Alianza Lima ha sido justo campeón; lo demostró con los números. Muy lindo que Jefferson Farfán esté de vuelta y haya campeonado”, manifestó la ‘Sombra’.

También se le preguntó por el equipo que lo fichará para la siguiente temporada. “No lo sé, aún no lo he decidido. Esta semana decido mi futuro, no descarto a la U porque estuve de vacaciones y recién veré mi tema”, concluyó el jugador de la selección peruana.

La ‘Sombra’ puede volver a vestirse de crema

Jean Ferrari confirmó durante una conferencia que Universitario está interesado en volver a contar con los servicios de Christian Ramos para reforzar al plantel de cara a la Copa Libertadores y Liga 1 2022. “Estamos muy interesados en contar con Christian Ramos. El día lunes estaremos tratando de llegar a un acuerdo”, manifestó el actual administrador crema.

La ‘Sombra’ jugó para los merengues a mediados de 2019, luego de pasar por Melgar, y disputó 13 encuentros, 12 por Liga 1 y uno por la Copa Bicentenario. Posteriormente firmó por la Universidad César Vallejo, donde permaneció por dos temporadas con un nivel destacable.