Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO: por la final de la Liga 1 Betsson 2021

VER Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO EN DIRECTO para conocer al campeón del fútbol peruano. Este domingo 28 de noviembre se verán las caras blanquiazules y celestes por la final de ida de la Liga 1 Betsson 2021. El compromiso, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional, se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de GolPerú, señal exclusiva de Movistar. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Los blanquiazules dieron el primer golpe. El último domingo se llevó a cabo el partido de ida, donde Alianza Lima se impuso por la mínima diferencia gracias al tanto de Hernán Barcos. Ahora saldrán a cuidar el resultado y buscar el tan ansiado título nacional, a diferencia de Sporting Cristal, que necesitará marcar al menos dos goles para salir campeón.

A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal

La segunda final entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) este domingo 28 de noviembre en el Estadio Nacional.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: pronósticos

Alianza Lima campeón

Con tanto de Hernán Barcos, Alianza Lima derrotó a Sporting Cristal el último domingo y llegará con ventaja para este cotejo debido a que, según al artículo 7 de las bases de la Liga 1, “el club que obtenga mayor cantidad de puntos” en ambas finales será el campeón nacional. Los íntimos tienen tres puntos, necesitan un empate o llevarse la victoria.

Alianza Lima campeón por diferencia de goles

Para esta final no existirá el gol de visitante. “En caso de igualdad de puntos al término de los partidos del play-off final, se consagrará campeón nacional el club con la mayor diferencia de goles”, indica el artículo.

En caso de persistir la igualdad, se disputarán 30 minutos adicionales separados en dos tiempos de 15. Si se mantiene el empate, el campeón se define a través los penales, como señala el reglamento.

Sporting Cristal campeón

Para que los cerveceros salgan campeones deberán derrotar a Alianza Lima por diferencia de dos goles o más; es decir, 2-0, 3-0, 4-0, 3-1, 4-2, entre otros posibles marcadores. Una situación que parece complicada si se tiene en cuenta que los de La Victoria son el equipo menos batido del torneo (17 goles en contra).

En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal

El compromiso entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de GolPerú, canal exclusivo de la señal Movistar.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal ONLINE GRATIS?

Si no tienes las herramientas para seguir el duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, no te preocupes, ya que podrás conectarte a la plataforma de streaming Star+. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Ángelo Campos; Ricardo Lagos, Jefferson Portales, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Oslimg Mora; Edgar Benítez, Josepmir Ballón, Jairo Concha; Hernán Barcos y Wilmer Aguirre.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Christofer Gonzales, Horacio Calcaterra; Irven Ávila, Marcos Riquelme y Alejandro Hohberg.