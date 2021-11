EN VIVO Alianza Lima vs. Sporting Cristal: sigue la transmisión del duelo por la Final de la Liga 1 Betsson

Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO se enfrentan por la segunda final de la Liga 1 Betsson en el Estadio Nacional. El partido decisivo empezará a las 3.00 p. m., con trasmisión a cargo de Gol Perú para la TV, mientras que la cobertura ONLINE la encontrarás en La República Deportes, con las formaciones iniciales de ambos equipos, la narración minuto a minuto y la recopilación en video de goles de este partido.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Los celestes llegan a la final con la necesidad de ganar para seguir con chances de campeonar en la Liga 1 Betsson. Un resultado favorable por más de un gol coronaría como campeón a los rímenses. Sin embargo, una derrota o empate lo llevaría al subcampeonato.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los blanquiazules dieron el primer golpe. El último domingo se llevó a cabo el partido de ida, donde Alianza Lima se impuso por la mínima diferencia gracias al tanto de Hernán Barcos. Ahora saldrán a cuidar el resultado y buscar el tan ansiado título nacional, a diferencia de Sporting Cristal, que necesitará marcar al menos dos goles para salir campeón

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Domingo 28 de noviembre ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? GOL PERÚ ¿En donde juegan? Estadio Nacional de Lima

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

La segunda final entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) este domingo 28 de noviembre en el Estadio Nacional.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de GolPerú, canal exclusivo de la señal Movistar.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes las herramientas para seguir el duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, no te preocupes, ya que podrás conectarte a la plataforma de streaming Star+. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos; Ricardo Lagos, Jefferson Portales, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Oslimg Mora; Edgar Benítez, Josepmir Ballón, Jairo Concha; Hernán Barcos y Wilmer Aguirre.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Christofer Gonzales, Horacio Calcaterra; Irven Ávila, Marcos Riquelme y Alejandro Hohberg.

¿Dónde se jugará el partido Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

La gran final de la Liga 1 Betsson entre íntimos y rimenses se jugará en el Estadio Nacional del Perú, principal recinto deportivo del país, que contará con un aforo del 30% de su capacidad para este partido.