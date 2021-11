Roberto Cazzaniga: afirman que perdió 700.000 euros por creer que estaba en una relación con famosa modelo

Roberto Cazzaniga es un conocido voleibolista italiano que actualmente juega en el New Mater de la Serie A2, la segunda categoría más importante de voleibol del país; sin embargo, en las últimas horas ha ganado relevancia su nombre por un falso vínculo con la modelo brasileña Alessandra Ambrosio con quien, supuestamente, mantenía una relación a distancia de 15 años y le hizo perder 700.000 euros.

Todo inició en 2008, cuando su supuesta amiga, Manuela, integrante del Crema Reina (equipo en aquel entonces de Cazzaniga), le pasó el número telefónico de una mujer que mostraba mucho interés por el italiano. Este contacto se hacía llamar ‘Maya’ para “pasar desapercibida”, pero en realidad fue una forma de ocultar su verdadera identidad.

‘Maya’ respondía al nombre de la conocida modelo Alessandra Ambrosio, y comenzó a enamorar al deportista mediante las redes sociales, para posteriormente pasar a llamadas telefónicas que duraban muchas horas. “No, nunca nos hemos visto, ni una sola vez. Puso mil excusas, enfermedad, trabajo. Y sin embargo, me enamoré de esa voz, era una llamada tras otra. Teníamos contacto solo por celular, era casi a diario. La llamaba antes de ir a practicar o por la noche, antes de acostarme ”, confesó el italiano a Mediaset.

No obstante, en 15 años de relación jamás lograron verse frente a frente , pese a las insistencias de Cazzaniga, debido a que la falsa novia argumentaba tener muchos viajes debido a su carrera en el modelaje y a sus constantes hospitalizaciones por problemas cardíacos.

¿Cómo fue que Roberto Cazzaniga perdió 700.000 euros?

El voleibolista perdió 700.000 euros (con los que no contaba) sin darse cuenta; explica que al principio no le hacía pedidos extraños. La primera vez fue para cancelar una deuda con su tarjeta de crédito, pero, conforme avanzaba el tiempo, las exigencias de la mujer eran cada vez más fuertes. Este hecho dejó en bancarrota al jugador.

“¿Cómo me sacó todo ese dinero? Ni siquiera lo sé con certeza, eran mil euros aquí, otros dos mil allá... Al final llegamos a un total de 700 mil. Ahora que esta pesadilla ha terminado es como si me hubiera despertado de un coma que me hizo perder tres décadas de vida”, dijo al diario Corriere della Sera.

El final de la relación

Los compañeros de equipo de Cazzaniga se pusieron en contacto con el periodista Danilo Rinaldi para ubicar a Manuela , quien fue el puente para que ‘Maya’ lograra comunicarse con el desafortunado deportista y así dar con el paradero de quien se hacía pasar por Alessandra Ambrosio.

Al cabo de un tiempo, se descubrió la identidad de ‘Maya’: se trataba de una señora de más de 50 años, llamada Valeria que vive en Cerdeña . Cuando Roberto se enteró de todo, expresó una gran tristeza por el engaño y sus colegas del New Mater le brindaron su apoyo recolectando 60 mil euros para poder solventar una parte de sus deudas.

“Es un hombre frágil y una víctima a la que hay que respetar. No hay que compadecer ni burlarse: esta es una historia que también le puede pasar a otros porque todos tenemos debilidades”, dijo el entrenador, Gianpaolo Montali, que describió al protagonista como muy generoso con todos.