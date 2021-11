Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO: cómo y dónde ver la final de Copa Libertadores 2021

Palmeiras vs. Flamengo se miden EN VIVO en partido por la final de la Copa Libertadores 2021 ONLINE EN DIRECTO este sábado 27 de noviembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN y Star+ a partir de las 3.00 p. m. de Perú desde el Estadio Centenario (Montevideo). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del choque de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN y Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

En Vivo: Minuto a minuto del Palmeiras vs. Flamengo por la final de Copa Libertadores 12:17 ¿Dónde ver el Palmeiras vs. Flamengo en México? El duelo de la final de la Copa Libertadores 2021 entre Palmeiras vs. Flamengo podrá verse en el territorio mexicano a través de la señal de Marca Claro. 12:05 ¿Dónde se jugará el Palmeiras vs. Flamengo? La final de la Copa Libertadores 2021 se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo. Será final única en la capital uruguaya. Los conjuntos brasileños van en busca de su tercer título dentro de esta competición.



¿Cómo ver los imágenes del VAR sobre el partido entre Palmeiras vs. Flamengo? Para que no te pierdas todos los detalles e imágenes que se vean por el VAR podrán ser observados a través de la App oficial de la CONMEBOL Libertadores.



Horarios de Sudamérica y el resto del mundo para ver el Palmeiras vs. Flamengo Sudamérica y varios países estarán atentos a lo que será el duelo entre Palmeiras vs. Flamengo por la gran final de la Copa Libertadores 2021. Para ello, te dejamos los horarios de transmisión a nivel mundial de este vital encuentro.



Flamengo y Palmeiras buscan su tercera Libertadores HOY sábado 27 de noviembre se enfrentan Palmeiras vs. Flamengo por la gran final de la Copa Libertadores 2021. El Verdao y el Mengao jugarán en el Estadio Centenario de Montevideo.



🧐 ¿Quién será el campeón? pic.twitter.com/pqqS3enu7K — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 27, 2021

Todo se reduce a esto para Palmeiras y Flamengo, que disputarán una final de Copa Libertadores totalmente brasileña en la capital uruguaya. Ambos equipos cuentan con dos trofeos de la Copa Libertadores cada uno; en línea con ello, el poder futbolístico de Brasil se demuestra por el hecho de que esta es la cuarta final de la Libertadores totalmente verdeamarella a pesar de ser solo la quinta disputada entre conjuntos de una misma nación.

Siendo ese el caso, el campeón defensor Palmeiras puede argumentar que ha tenido el camino más difícil hacia esta final, ya que ha tenido que vencer a dos equipos brasileños en el camino. Sin embargo, convertir esta racha en un hat-trick de éxitos contra sus compatriotas parece una tarea difícil contra un Flamengo ante el cual el Verdao perdió en una tanda de penales en la Supercopa de Brasil a principios de este año.

La campaña invicta de Flamengo en la Copa Libertadores (ganados 9, empatados 3) muestra que está listo para llevarse la corona de Palmeiras y, si lo hace, se convertirá en el séptimo equipo en reclamar el trofeo sin haber perdido un solo cotejo. Los tres empates se produjeron en la fase de grupos, pero Flamengo luego mostró su frialdad para ganar tanto en casa como fuera contra oponentes de Argentina, Paraguay y Ecuador en el camino a este duelo.

Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO: ficha del partido

Partido Palmeiras vs. Flamengo ¿Cuándo juegan? Hoy sábado 27 de noviembre del 2021 ¿Dónde? Estadio Centenario de Montevideo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN y Star+

Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO: posibles alineaciones

Palmeiras: Weverton, Rocha, Luan, Gómez, Renan, Piquerez, Veiga, Felipe Melo, Danilo, Dudú y Rony.

Flamengo: Alves, Isla, Caio, Luis, Filipe Luis, Arao, Pereira, Ribeiro, De Arrascaeta, Henrique, y Gabriel Barbosa.

Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO: previa

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿En qué canales ver Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO?

Argentina: Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports Web, Star+, Fox Sports App, SBT

Chile: Star+, ESPN Sur, Fox Sports 1 Chile

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Ecuador: ESPN Sur, Star+

Internacional: Bet365, Facebook Watch

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: Star+, ESPN Sur

España: DAZN 1, Movistar+, DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Palmeiras vs. Flamengo vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Palmeiras vs. Flamengo por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Palmeiras vs. Flamengo?

Para acceder a Star Plus para ver el Palmeiras vs. Flamengo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.