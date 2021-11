¿Qué canal transmite Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO por la final de la Copa Libertadores?

Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO se enfrentarán por la final de la Copa Libertadores 2021. El compromiso empezará a las 3.00 p. m. (hora de Perú) y la TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de la señal de ESPN y StarPlus vía streaming. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto ONLINE gratis a través de La República Deportes, donde encontrarás las formaciones iniciales de los dos equipos, la narración de las mejores jugadas y los vídeos de goles en este y otros partidos de hoy.

¿Cómo llega Palmeiras?

Pese a ser el vigente campeón del torneo y uno de los mejores equipos del certamen, solo cayó en una ocasión, el juego de Palmeiras le ha traído diversos cuestionamientos al entrenador portugués Abel Ferreira. A nivel colectivo, el Verdao no logra convencer a sus fanáticos y durante muchos momentos se especulaba con la salida del técnico; sin embargo, los resultados respaldaron al equipo y están a punto de convertirse en bicampeones de América.

En la semifinal tuvieron un duro desafío ante el Atlético Mineiro, líder y prácticamente ganador del Brasileirao. Luego de conseguir un empate sin goles como locales, en el compromiso de vuelta lograron igualar 1-1 en el segundo tiempo y sellaron su pase al decisivo cotejo.

¿Cómo llega Flamengo?

Por su parte, Flamengo, único invicto en la competición y muy cerca de romper el récord de Sporting Cristal, buscará levantar por segunda vez el trofeo en menos de tres años.

Pese a no atravesar un buen presente, eliminados en la semifinal de la Copa de Brasil y sin chances de lograr el título del torneo local, los dirigidos por Renato Gaucho buscarán dar el golpe en Montevideo.

En su serie dejaron fuera al Barcelona de Ecuador haciendo gala de un buen juego y logrando un marcador de 2-0 en ambos enfrentamientos. A diferencia de su rival de turno, el Mengao viene como favorito por el desempeño mostrado.

¿A qué hora juegan Flamengo vs. Palmeiras?

La transmisión del partido entre Flamengo vs. Palmeiras EN VIVO empezará a partir de las 3.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 3.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Flamengo vs. Palmeiras?

El duelo por la final de la Copa Libertadores irá por la señal de ESPN para televisión, en territorio latinoamericano. También podrás seguirlo en la plataforma digital de Star Plus.

Perú: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

México: Fanatiz

Chile: ESPN y Star Plus

Uruguay: ESPN y Star Plus

Argentina: ESPN y Star Plus

Brasil: ESPN y Star Plus.

¿Cómo ver Flamengo vs. Palmeiras por INTERNET ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Palmeiras vs. Flamengo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Flamengo vs. Palmeiras: posibles alineaciones

Palmeiras: Weverton, Rocha, Luan, Gómez, Renan, Piquerez, Veiga, Felipe Melo, Danilo, Dudú y Rony. DT: Abel Ferreira.

Flamengo: Alves, Isla, Caio, Luis, Filipe Luis, Arao, Pereira, Ribeiro, De Arrascaeta, Henrique y Gabriel Barbosa. DT: Renato Gaucho.

¿Dónde se jugará el partido Palmeiras vs. Flamengo?

El lugar donde se disputará el Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2021 es el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay.