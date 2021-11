Cristiano desea retirarse con más Balones de Oro que Messi, según Pascal Farré

No queda nada para conocer al próximo Balón de Oro 2021 y uno de los principales candidatos es el portugués Cristiano Ronaldo. Si bien el atacante del Manchester United no viajó a París, hace unos días Pascal Ferré, redactor jefe de la revista France Football, sostuvo que ya conoce el nombre del futbolista que será considerado como el mejor del mundo en la temporada.

“Es el sexto año que soy responsable de esto y hasta ahora no he cometido un solo error. No quiero mentir, pero les digo a todos cuántos me llaman que no puedo decir el nombre porque los propios ganadores ni siquiera lo saben aún. No sería justo averiguarlo así. Tenemos mucho cuidado. El ganador del Balón de Oro es un gran secreto. No creo que haya una situación comparable en el deporte”, detalló Ferré para el diario Marca.

“Luka Modric lloró como un niño cuando lo llamé”. Sobre el astro portugués, Pascal se refirió a su mentalidad ganadora: “Ronaldo tiene una sola ambición y es terminar su carrera con más Balones de Oro que Messi. Y lo sé porque él me lo dijo”, concluyó.

Los jugadores favoritos a llevarse el galardón de la revista France Football en la presente edición son Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema y Mohamed Salah.

¿Cuándo y dónde se realizará la premiación al Balón de Oro 2021?

La ceremonia del Balón de Oro 2021 se llevará a cabo el lunes 29 de noviembre y el lugar será en el Teatro del Chatelet (París). Es uno de los dos teatros construidos sobre la antigua ubicación de una pequeña fortaleza. Fue diseñado por Gabriel Davioud a petición Barón Haussmann entre 1860 y 1862. En su interior se entregan cada año los Premios César.