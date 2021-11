Medio mexicano señala a Reynoso como el culpable de la eliminación de Cruz Azul de la Liga MX

Luego de eliminación temprana de Cruz Azul por Monterrey, en la interna del cuadro cementero siguen destapándose situaciones que no ayudan en lo absoluto a la planificación del Torneo Clausura 2022. Se conoció que muchos jugadores no se sienten cómodos con Juan Máximo Reynoso y estarían pensando en irse del club.

Monterrey derrotó 4-1 a Cruz Azul; sin embargo, fue muy criticado por no alinear al goleador de La Máquina, Jonathan Rodríguez. Hay futbolistas que terminan contrato y otros que desean dar el salto a Europa. El éxodo de los jugadores se debería a una mala relación con el estratega peruano.

Según Mediotiempo, Juan Reynoso es el responsable. “Las cosas no están bien. El vestidor está muy alborotado. Los jugadores no están a gusto con el entrenador y por eso varios no renuevan, y otros se van. No solamente a los seguidores les sorprendió que decidiera mandar a la banca a Jonathan Rodríguez, y a otros elementos importantes, pero no fue por capricho, sino que simplemente mandó el mensaje sobre quién manda” , publicó Toque Filtrado.

“A los jugadores no les gusta que Juan Reynoso se meta con temas personales y pasados. Y esto le afectó al peruano, así que se vendrá la ola de bajas en el equipo ya que no quieren seguir”, agregó.

¿Qué jugadores se irían de Cruz Azul?

La salida que más preocupa a la dirigencia y afición cementera es del delantero Jonathan Rodríguez, quien podría emigrar a la MLS o al fútbol de China. Las otras bajas serían: Yoshimar Yotún, Walter Montoya, Lucas Passerini y Jaiber Jiménez, todos porque terminan su contrato. Andrés Gudiño y Alexis Gutiérrez terminan su préstamo con el club mexicano.